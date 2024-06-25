В Омске объявили поиск пропавшей 17-летней девушки из Хакасии

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Отделение Национального центра помощи детям по Республике Хакасия опубликовало ориентировку на пропавшую 17-летнюю девушка. Она покинула дом 18 июня и, по предварительным данным, направилась в Омск.
Приметы девушки: рост 160-165 см, среднего телосложения, темные волосы. Была одета в черную кофту с капюшоном и черные широкие джинсы, белые кроссовки. С собой у пропавшей был серый рюкзак с желтыми вставками, черная спортивная сумка. Фото девушки разместили в группе «Поиск пропавших „Регион 19“».
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефону 8-913-546-97-92 (круглосуточный) или обратиться в полицию.
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