В Омске объявили поиск пропавшей 17-летней девушки из Хакасии

Приметы девушки: рост 160-165 см, среднего телосложения, темные волосы. Была одета в черную кофту с капюшоном и черные широкие джинсы, белые кроссовки. С собой у пропавшей был серый рюкзак с желтыми вставками, черная спортивная сумка. Фото девушки разместили в группе «Поиск пропавших „Регион 19“».