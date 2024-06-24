В «ОНХП» выбрали нового председателя совета директоров

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В публичном акционерном обществе «ОНХП» 21 июня прошло очередное заседание совета директоров. На нем, в частности, прошли выборы нового председателя. Из официального сообщения следует, что все 7 участников голосования одобрили кандидатуру Татьяны Супрядкиной. Таким образом, она сменит Владимира Сараева. Секретарем совета осталась Татьяна Алексеева.
Напомним: «ОНХП» (в прошлом «Омскнефтехимпроект») — крупная фирма с годовым доходом более полутора млрд рублей, которая занимается «инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора». Руководит ею Игорь Зуга — экс-сенатор, депутат регионального Заксобрания.