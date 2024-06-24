В «ОНХП» выбрали нового председателя совета директоров

В публичном акционерном обществе «ОНХП» 21 июня прошло очередное заседание совета директоров. На нем, в частности, прошли выборы нового председателя. Из официального сообщения следует, что все 7 участников голосования одобрили кандидатуру Татьяны Супрядкиной. Таким образом, она сменит Владимира Сараева. Секретарем совета осталась Татьяна Алексеева.