gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

«ОНХП» объявил о выплате дивидендов своим акционерам

Одна копейка на акцию: «ОНХП» объявил о выплате дивидендов

24 июня 2024, 09:53
Фото: 1MI

«ОНХП» объявил о выплате дивидендов своим акционерам

В общей сложности компания выплатит держателям ценных бумаг 733 тысячи рублей.

Правление публичного акционерного общества «ОНХП» объявило о начислении доходов по своим ценным бумагам. На каждую простую акцию начислена 1 копейка, на каждую привилегированную — 3 копейки.

— Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента — 733 600 ₽, — уточняется в официальном сообщении, — в том числе по обыкновенным акциям — 366 700 ₽, или 0,01 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям — 366 900 ₽, или 0,03 руб. на одну акцию.

Определить «лица, имеющие право на начисление дивидендов», планируется до 10 июля, а провести все выплаты — до 4 августа.

Напомним: «ОНХП» (в прошлом «Омскнефтехимпроект») — крупная фирма с годовым доходом более полутора млрд рублей, которая занимается «инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора». Руководит ею Игорь Зуга — экс-сенатор, депутат регионального Заксобрания.

В компании Игоря Зуги прокомментировали решение, связанное с Узбекистаном
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Дивиденды#ОНХП
Подпишитесь
Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим
Сегодня, 11:27
Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли
Сегодня, 04:43
Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина
Сегодня, 07:52
Омичам, отказавшимся от туров в Крым после атаки на Севастополь, вернут деньги
Сегодня, 03:25
Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
Сегодня, 08:23
Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор
Сегодня, 04:16