Одна копейка на акцию: «ОНХП» объявил о выплате дивидендов

Напомним: «ОНХП» (в прошлом «Омскнефтехимпроект») — крупная фирма с годовым доходом более полутора млрд рублей, которая занимается «инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора». Руководит ею Игорь Зуга — экс-сенатор, депутат регионального Заксобрания.