Одна копейка на акцию: «ОНХП» объявил о выплате дивидендов

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Правление публичного акционерного общества «ОНХП» объявило о начислении доходов по своим ценным бумагам. На каждую простую акцию начислена 1 копейка, на каждую привилегированную — 3 копейки.
— Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента — 733 600 ₽, — уточняется в официальном сообщении, — в том числе по обыкновенным акциям — 366 700 ₽, или 0,01 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям — 366 900 ₽, или 0,03 руб. на одну акцию.
Определить «лица, имеющие право на начисление дивидендов», планируется до 10 июля, а провести все выплаты — до 4 августа.
Напомним: «ОНХП» (в прошлом «Омскнефтехимпроект») — крупная фирма с годовым доходом более полутора млрд рублей, которая занимается «инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора». Руководит ею Игорь Зуга — экс-сенатор, депутат регионального Заксобрания.