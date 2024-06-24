Стало известно, сколько заплатят бывшему омичу за пение на «Симфопарке»

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Омская филармония заключила контракт на «оказание услуг по исполнению концертной программы в качестве приглашенного артиста» с Павлом Червинским. Судя по документам, опубликованным на сайте госзакупок, речь идет о выступлении в рамках программы «Большой симфонический парк». Исполнитель получит за свои услуги 106 183 рубля.
Павел Червинский — оперный бас, выпускник омской Шебалинки, участвовавший в Молодежной оперной программе Большого театра и выступавший на ведущих музыкальных площадках мира.
Напомним: «Симфопарк» пройдет 29 — 30 июня в парке на проспекте Королева. В нем будут участвовать артисты Омской филармонии и не только они.