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Филармония заказала для «Симфопарка» бывшего омича из московской оперы

Стало известно, сколько заплатят бывшему омичу за пение на «Симфопарке»

24 июня 2024, 09:00
Фото: gorod55.ru

Филармония заказала для «Симфопарка» бывшего омича из московской оперы

Павел Червинский получит за выступление более 100 тысяч рублей.

Омская филармония заключила контракт на «оказание услуг по исполнению концертной программы в качестве приглашенного артиста» с Павлом Червинским. Судя по документам, опубликованным на сайте госзакупок, речь идет о выступлении в рамках программы «Большой симфонический парк». Исполнитель получит за свои услуги 106 183 рубля.

Павел Червинский — оперный бас, выпускник омской Шебалинки, участвовавший в Молодежной оперной программе Большого театра и выступавший на ведущих музыкальных площадках мира.

Напомним: «Симфопарк» пройдет 29 — 30 июня в парке на проспекте Королева. В нем будут участвовать артисты Омской филармонии и не только они.

На следующей неделе в Омске пройдет музыкальный марафон «Симфопарк-2024»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#СимфоПарк#Павел Червинский
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