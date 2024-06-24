Стало известно, сколько заплатят бывшему омичу за пение на «Симфопарке»

Омская филармония заключила контракт на «оказание услуг по исполнению концертной программы в качестве приглашенного артиста» с Павлом Червинским. Судя по документам, опубликованным на сайте госзакупок, речь идет о выступлении в рамках программы «Большой симфонический парк». Исполнитель получит за свои услуги 106 183 рубля.