На следующей неделе в Омске пройдет музыкальный марафон «Симфопарк-2024»

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
29 и 30 июня в омском парке на проспекте Королева состоится музыкальный марафон «Симфопарк-2024». В мероприятии примут участие артисты Омской филармонии, они приготовили для посетителей истории из разных стран, которые вдохновляли композиторов разных эпох.
Активности для омичей и гостей города будут расположены на всей территории парка: главной и зеленой сценах, танцплощадке и других местах. Кроме того, любителей музыки ждет фудкорт, аттракционы и лекторий.
Напомним, что все лето в Омске будут проходить бесплатные концерты приглашенных звезд. В июне для омичей выступит MIA BOYKA, в июле — Люся Чеботина и Rasa, а в августе город посетит Анна Семенович, GAYAZOV$ BROTHER$ и NILETTO.