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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

На следующей неделе в Омске пройдет «Симфопарк-2024»

На следующей неделе в Омске пройдет музыкальный марафон «Симфопарк-2024»

21 июня 2024, 06:52
Фото: gorod55.ru

На следующей неделе в Омске пройдет «Симфопарк-2024»

Музыкальный марафон состоится 29 и 30 июня в парке на проспекте Королева, в нем примут участие артисты омской филармонии.

29 и 30 июня в омском парке на проспекте Королева состоится музыкальный марафон «Симфопарк-2024». В мероприятии примут участие артисты Омской филармонии, они приготовили для посетителей истории из разных стран, которые вдохновляли композиторов разных эпох.

Активности для омичей и гостей города будут расположены на всей территории парка: главной и зеленой сценах, танцплощадке и других местах. Кроме того, любителей музыки ждет фудкорт, аттракционы и лекторий.

Напомним, что все лето в Омске будут проходить бесплатные концерты приглашенных звезд. В июне для омичей выступит MIA BOYKA, в июле — Люся Чеботина и Rasa, а в августе город посетит Анна Семенович, GAYAZOV$ BROTHER$ и NILETTO.

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#Анастасия Баянова#Музыка#Музыкант#Омск#Омская область#Музыканты#Омская Филармония#Новости#СимфоПарк#Филармония#Бременские музыканты
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