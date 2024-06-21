Выбираете стену Цоя или Летова? 10 лучших омских стрит-артов на маршруте #Кудабежать

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Скучно? Нисколько. Главное — знать места! Для вас мы разработали новый маршрут, 10 из 10. В прямом смысле. Десятка лучших граффити по версии #Кудабежать — меньше чем за полтора часа. Едем?
Описывать стрит-арты не будем умышленно: вы все увидите сами. Обязательно сфотографируйте каждый, а потом решите, какой все-таки самый лучший. Итак, последовательность:
«Выставка для всех» (ул. Партизанская, 5а, лит. М) — «Античные атлеты» (ул. Певцова, 1) — «Стена Цоя» (ул. Ленина, 14) — «Джунгли» (ост. «Дом туриста») — «Провал в стене» (ул. 10 лет Октября, 33) — «Богатырь Манас» (ул. Чокана Валиханова, 11) — «Наутилус» (ул. Ипподромная, 12) — «Жених и невеста» (ул. Лизы Чайкиной, 1) — «Баскетболист» (Космический пр., 13).
Завершить велосипедное путешествие стоит возле «Стены Егора Летова» (ул. 1-я Индустриальная, 5а). Расположена она на родине музыканта, в Чкаловске. Память о нем увековечили целой граффити-стеной на подъезде к Космическому проезду.