Только здесь и в Нью-Йорке: #Кудабежать предлагает пеший маршрут

Парк округлой формы, поэтому идите в любую сторону — все равно придете на исходную позицию. С 2018 года здесь открыли экологическую тропу. Так что везде стоят информационные стенды, с помощью которых вы сможете опознать увиденных пернатых или растения. А если заранее договориться об экскурсии, то можно будет даже подняться на смотровую башню маяка, находящегося на территории. К слову, он красив и снаружи, так что обязательно сфотографируйте. В общем, не будем мешать — гуляйте!