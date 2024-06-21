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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Только здесь и в Нью-Йорке: #Кудабежать предлагает пеший маршрут

Только здесь и в Нью-Йорке: #Кудабежать предлагает пеший маршрут

21 июня 2024, 08:13
Фото: 1MI
Только здесь и в Нью-Йорке: #Кудабежать предлагает пеший маршрут
Целый час на особо охраняемой природной территории, с пользой для здоровья — как вам предложение? Нравится? Тогда зашнуровывайте ботинки потуже: идем гулять по «Птичьей гавани» в Омске.

Этот природный парк по-настоящему уникален. Находится в самом сердце города — с разных сторон вокруг него расположены оживленные магистрали, магазины и даже аэропорт; но при этом здесь не стесняются останавливаться перелетные птицы всех мастей во время сезонной миграции. В мире есть только два места, где люди и дикие птицы живут бок о бок: это Омск и Нью-Йорк.

Фото: 1MI

Единовременно в «Птичьей гавани» останавливается до трех тысяч особей: это же просто Marriott и Hilton в мире птиц! Кого именно из постояльцев встретите вы, зависит от времени года, но есть тут и постоянные жители, даже краснокнижные.

Фото: 1MI

Парк округлой формы, поэтому идите в любую сторону — все равно придете на исходную позицию. С 2018 года здесь открыли экологическую тропу. Так что везде стоят информационные стенды, с помощью которых вы сможете опознать увиденных пернатых или растения. А если заранее договориться об экскурсии, то можно будет даже подняться на смотровую башню маяка, находящегося на территории. К слову, он красив и снаружи, так что обязательно сфотографируйте. В общем, не будем мешать — гуляйте!

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 5,1 км
  • Время: 1 час в среднем темпе
  • Сложность: никакой
Только здесь и в Нью-Йорке: #Кудабежать предлагает пеший маршрут
Видео: 1MI
#Город#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
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