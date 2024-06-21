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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Тарские ворота: маршрут по Омску от Чкаловска до центра с #Кудабежать

Тарские ворота: маршрут по Омску от Чкаловска до центра с #Кудабежать

21 июня 2024, 11:54
Фото: 1MI
Тарские ворота: маршрут по Омску от Чкаловска до центра с #Кудабежать
Эта велопрогулка для тех, кто хочет лучше узнать город и познакомиться с его символами.

Отправная точка маршрута — главная достопримечательность поселка Чкаловского — ракета-носитель «Космос-3М». Необычный монумент установлен к 70-летию омского производственного объединения «Полет», которое с середины прошлого века выпускает технику для освоения космоса. Ракета установлена на настоящем стартовом столе. Высота конструкции — 32 метра, вес — более восьми тонн. Именно такие ракеты-носители в течение десятилетий выводили на орбиту Земли отечественные и иностранные спутники.

Фото: 1MI

Дальше через улицу 3-й Разъезд следуем до аллеи им. Юрия Глебова. Она протянулась между улицами 10 лет Октября и Звездова. Аллея носит имя почетного гражданина Омска Юрия Глебова, который участвовал в возведении многих социально значимых объектов: городского Дворца пионеров, дома быта, автовокзала и других. Длина аллеи всего около 400 метров. Здесь разбиты газоны и цветники. А вот фонтан в прошлом году пришлось демонтировать. Он был в аварийном состоянии и не подлежал восстановлению.

Фото: 1MI

Двигаемся дальше по улицам 10 лет Октября и Звездова через Фрунзенский мост, и вот мы уже в Центральном округе Омска. После длинного марш-броска по городским магистралям сделаем передышку в сквере им. Алексея Казанника. Он находится в районе пересечения улиц Булатова и Герцена. В этом году в сквере, названном в честь бывшего генпрокурора России, прошли работы по благоустройству. Здесь появились тротуары и дорожки для пешеходов, установлены фонари и скамейки, планируется также возвести четырехметровую белую ротонду.

Фото: 1MI

Немного отдохнув, продолжаем движение по улице Тарской к одному из главных символов Омска — Тарским воротам. Через них, например, ежедневно на протяжении четырех лет проходил классик русской литературы Федор Достоевский, отбывавший ссылку в Сибири. Ворота вели в бастион, где располагался острог для каторжников. К сожалению, до наших дней памятник архитектуры, построенный в 1792 году, не сохранился. То, что вы видите, — копия уничтоженного в советские годы оригинала. Тарские ворота были разобраны за одну ночь в 1959 году. Согласно городской легенде, они пострадали из-за жены партийного руководителя, которая была недовольна собиравшейся здесь молодежью. Омичи верят, что, если загадать желание и пройти под Тарскими воротами, оно обязательно сбудется.

Фото: 1MI

А мы двигаемся дальше. По улице Партизанской через Юбилейный мост выезжаем на улицу Ленина. Финальная точка маршрута — купеческий особняк 1910 года постройки. Это дом генерал-майора Н. Д. Козлова. Долгое время второй этаж здания занимал областной Дом журналистов, а на первом был открыт ресторан «Журналист». Сейчас журналисты отсюда съехали, на первом этаже работает другое заведение общепита.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 11 км
  • Время: 58 минут в среднем темпе
  • Сложность: придется ехать вдоль магистралей, где не самый чистый воздух
#Город#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
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