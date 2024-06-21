Тарские ворота: маршрут по Омску от Чкаловска до центра с #Кудабежать

Немного отдохнув, продолжаем движение по улице Тарской к одному из главных символов Омска — Тарским воротам. Через них, например, ежедневно на протяжении четырех лет проходил классик русской литературы Федор Достоевский, отбывавший ссылку в Сибири. Ворота вели в бастион, где располагался острог для каторжников. К сожалению, до наших дней памятник архитектуры, построенный в 1792 году, не сохранился. То, что вы видите, — копия уничтоженного в советские годы оригинала. Тарские ворота были разобраны за одну ночь в 1959 году. Согласно городской легенде, они пострадали из-за жены партийного руководителя, которая была недовольна собиравшейся здесь молодежью. Омичи верят, что, если загадать желание и пройти под Тарскими воротами, оно обязательно сбудется.