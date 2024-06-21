Нулевой километр: велосипедный маршрут от ОмГАУ до Соборной мечети

Стартовая точка маршрута — Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. Это первое высшее учебное заведение города и первый российский вуз сельскохозяйственного профиля за Уралом. Здание главного корпуса напоминает замок, за что в народе получило прозвище Хогвартс. Построено оно в 1915 году на месте, которое жители называли «холмом» или «Лысой горой». В древности, как утверждают археологи, здесь располагался скифский курганный могильник. Первый набор 1918 года состоял из 200 студентов, обучавшихся на единственном агрономическом отделении.