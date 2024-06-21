gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Нулевой километр: велосипедный маршрут от ОмГАУ до Соборной мечети

Нулевой километр: велосипедный маршрут от ОмГАУ до Соборной мечети

21 июня 2024, 09:39
Фото: 1MI
Нулевой километр: велосипедный маршрут от ОмГАУ до Соборной мечети
Этот маршрут для тех, кто хочет увидеть разный Омск.

Стартовая точка маршрута — Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. Это первое высшее учебное заведение города и первый российский вуз сельскохозяйственного профиля за Уралом. Здание главного корпуса напоминает замок, за что в народе получило прозвище Хогвартс. Построено оно в 1915 году на месте, которое жители называли «холмом» или «Лысой горой». В древности, как утверждают археологи, здесь располагался скифский курганный могильник. Первый набор 1918 года состоял из 200 студентов, обучавшихся на единственном агрономическом отделении.

Фото: 1MI

Весной 1919 года в главном корпусе разместился американский госпиталь Красного Креста по борьбе с тифом. А в годы Великой Отечественной войны — цеха эвакуированного из Ленинграда завода «Прогресс». Университетский городок «Аграрки» — прекрасный пример организации учебного кампуса и городского пространства. Прокатитесь вокруг фонтана «Крокодил и лягушки» или по аллеям парка.

Далее по главной артерии города — улице Красный Путь — следуем до Нулевого километра. Он установлен у входа в здание Главпочтамта. Это символическая точка отсчета расстояний в Омской области. Памятник представляет собой стилизованный почтовый верстовой столб с императорским орлом на вершине. Такие столбы появились при Петре I. Первые дорожные указатели обозначали расстояние из Санкт-Петербурга в Царское Село и Петергоф.

Фото: 1MI

Далее через улицы Гусарова и Фрунзе выезжайте на Фрунзенский мост, оттуда следуйте по Звездова и 10 лет Октября к Сибирской соборной мечети. Здесь располагается Духовное управление мусульман Сибири — Омский муфтият. Это великолепное по внешнему и внутреннему убранству сооружение включает в себя мечеть с огромным куполом, два минарета высотой 34 метра и медресе, где изучают Коран.

Фото: 1MI

Кстати, первая мечеть в Омске появилась в годы правления Николая I, во второй четверти XIX века. Примечательно, что размещалась она в 300 метрах от православного храма — Свято-Никольского Казачьего собора — и просуществовала до 1960-х годов.

  • Дистанция: ≈ 10,7 км
  • Время: 58 минут в среднем темпе
  • Сложность: придется ехать по асфальту, плитке и песку
#Город#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
Подпишитесь
«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья
Сегодня, 09:06
В правительстве Омской области появится новый куратор внутренней политики
Сегодня, 10:33
По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»
Сегодня, 07:02
Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
Сегодня, 08:27
Плюс 49 копеек. Омичей предупредили о повышении минимального взноса за капремонт
Сегодня, 11:50
Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных
Сегодня, 12:49