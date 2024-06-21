Нулевой километр: велосипедный маршрут от ОмГАУ до Соборной мечети

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Стартовая точка маршрута — Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. Это первое высшее учебное заведение города и первый российский вуз сельскохозяйственного профиля за Уралом. Здание главного корпуса напоминает замок, за что в народе получило прозвище Хогвартс. Построено оно в 1915 году на месте, которое жители называли «холмом» или «Лысой горой». В древности, как утверждают археологи, здесь располагался скифский курганный могильник. Первый набор 1918 года состоял из 200 студентов, обучавшихся на единственном агрономическом отделении.
Весной 1919 года в главном корпусе разместился американский госпиталь Красного Креста по борьбе с тифом. А в годы Великой Отечественной войны — цеха эвакуированного из Ленинграда завода «Прогресс». Университетский городок «Аграрки» — прекрасный пример организации учебного кампуса и городского пространства. Прокатитесь вокруг фонтана «Крокодил и лягушки» или по аллеям парка.
Далее по главной артерии города — улице Красный Путь — следуем до Нулевого километра. Он установлен у входа в здание Главпочтамта. Это символическая точка отсчета расстояний в Омской области. Памятник представляет собой стилизованный почтовый верстовой столб с императорским орлом на вершине. Такие столбы появились при Петре I. Первые дорожные указатели обозначали расстояние из Санкт-Петербурга в Царское Село и Петергоф.
Далее через улицы Гусарова и Фрунзе выезжайте на Фрунзенский мост, оттуда следуйте по Звездова и 10 лет Октября к Сибирской соборной мечети. Здесь располагается Духовное управление мусульман Сибири — Омский муфтият. Это великолепное по внешнему и внутреннему убранству сооружение включает в себя мечеть с огромным куполом, два минарета высотой 34 метра и медресе, где изучают Коран.
Кстати, первая мечеть в Омске появилась в годы правления Николая I, во второй четверти XIX века. Примечательно, что размещалась она в 300 метрах от православного храма — Свято-Никольского Казачьего собора — и просуществовала до 1960-х годов.