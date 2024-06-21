Медитативный веломаршрут в Омске на полтора часа: поехали с #Кудабежать

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Начнем с собора Рождества Христова. Сама атмосфера на его территории довольно успокаивающая: вокруг собора разбит сквер с цветами. Летом тут работает детский лагерь. Если поедете вечером (очень советуем), то еще на подсветку посмотрите, она очень красивая.
Отсюда едем вдоль спальных районов города, к парку Победы. Этот парк сам по себе достопримечательность: большая территория, много зелени, озера, уютные тропинки и мостики, а еще — огромный мемориальный комплекс, посвященный воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Но мы едем к конкретной точке — часовне Георгия Победоносца, Александра Невского и Димитрия Донского. Она отлично вписывается в общую концепцию парка, выглядит очень сдержанно и одновременно душевно, без излишеств.
Из парка Победы едем в район, который омичи называют Старый Кировск, состоящий в основном из частного сектора, типовой застройки и промзоны. Здесь нас интересует площадь Борцов Революции и памятник Жертвам восстания 28 декабря 1918 года. Если кто не помнит или не знает, во времена гражданской войны Омск был «белой» столицей России, большевикам долго не удавалось взять власть в городе. Декабрьское восстание также было жестоко подавлено. Суровый лаконичный монумент как нельзя лучше увековечил события тех лет.
Здесь рекомендуем передохнуть, потому что дальше нас ждет долгий спринт: поедем по самой окраине города, вернемся из Старого Кировска на «основную» часть Левобережья и закончим маршрут в сквере «Зеленая река». У него довольно большая для сквера площадь: порядка 10 га. Сквер пока практически не благоустроен, поэтому людей вы не встретите. Можно остановиться, послушать пение птиц и даже помедитировать.