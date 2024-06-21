Медитативный веломаршрут в Омске на полтора часа: поехали с #Кудабежать

Из парка Победы едем в район, который омичи называют Старый Кировск, состоящий в основном из частного сектора, типовой застройки и промзоны. Здесь нас интересует площадь Борцов Революции и памятник Жертвам восстания 28 декабря 1918 года. Если кто не помнит или не знает, во времена гражданской войны Омск был «белой» столицей России, большевикам долго не удавалось взять власть в городе. Декабрьское восстание также было жестоко подавлено. Суровый лаконичный монумент как нельзя лучше увековечил события тех лет.