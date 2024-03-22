Программа «Молодая семья» — 2024: кому из омичей положена и сколько выплатят

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Господдержка заключается в том, чтобы поспособствовать молодым семьям обзавестись собственным жильем. Сразу стоит отметить, что в рамках программы нет бесплатного предоставления жилья. Но власти готовы внести часть средств для покупки квартиры и отдавать их при этом не нужно. Соответствующую поддержку предоставляют до 2025 года. А теперь про условия программы «Молодая семья» в 2024 году.
Разумеется, супруги/родитель обязаны при этом работать. Им выдают 30% или 35% от стоимости жилья. Далее уже на усмотрение семьи — платить сразу оставшуюся сумму или брать дом/квартиру в ипотеку. Важно, чтобы у получателей поддержки было доказательство, что они способны доплатить. К этому можно отнести справку о размере зарплаты или выписку о наличии сбережений. При подаче заявки стоит уточнить этот момент.
Субсидию дают только тем, у кого есть статус нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если у членов семьи есть жилье, но меньше установленной в регионе нормы, или же они живут в непригодном по техническим и санитарным требованиям помещении, то их считают нуждающимися. Есть также существенное основание для того, чтобы съехать у тех, кто соседствует с тяжелобольным заразным человеком. Подробнее об этом можно прочесть в статье 51 Жилищного кодекса РФ.
Семья может узнать про то, попадает ли она в категорию нуждающейся, в местной администрации, у работников социальной защиты или МФЦ.
Супругам без детей предоставляют 30% от расчетной стоимости жилья. А семье с одним ребенком минимум помогают на 35%.
Стать претендентом на получение сертификата программы «Молодая семья» можно через орган местного самоуправления по месту жительства с заявлением и необходимым набором документов, в том числе:
В первую очередь помощь предоставляют семьям, в которых есть три и более ребенка. Добавим, что участником этой программы можно стать единожды.