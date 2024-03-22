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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

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Программа «Молодая семья» — 2024: кому из омичей положена и сколько выплатят

22 марта 2024, 12:55
Фото: Город55
иллюстрация
В России действует программа «Молодая семья». Она направлена на поддержку россиян, которые только вступили в институт семьи. Кому помогает государство и каким образом — в материале Города55.

Господдержка заключается в том, чтобы поспособствовать молодым семьям обзавестись собственным жильем. Сразу стоит отметить, что в рамках программы нет бесплатного предоставления жилья. Но власти готовы внести часть средств для покупки квартиры и отдавать их при этом не нужно. Соответствующую поддержку предоставляют до 2025 года. А теперь про условия программы «Молодая семья» в 2024 году.

Кому предоставляется субсидия по программе «Молодая семья»

  • Мужу и жене с российским гражданством в возрасте исключительно до 35 лет. Дети могут быть, а могут и не быть.
  • Молодым семьям с наличием одного и более детей, даже если один из супругов не имеет российского гражданства;
  • Родителям-одиночкам до 35 лет с одним ребенком.

Разумеется, супруги/родитель обязаны при этом работать. Им выдают 30% или 35% от стоимости жилья. Далее уже на усмотрение семьи — платить сразу оставшуюся сумму или брать дом/квартиру в ипотеку. Важно, чтобы у получателей поддержки было доказательство, что они способны доплатить. К этому можно отнести справку о размере зарплаты или выписку о наличии сбережений. При подаче заявки стоит уточнить этот момент.

Субсидию дают только тем, у кого есть статус нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если у членов семьи есть жилье, но меньше установленной в регионе нормы, или же они живут в непригодном по техническим и санитарным требованиям помещении, то их считают нуждающимися. Есть также существенное основание для того, чтобы съехать у тех, кто соседствует с тяжелобольным заразным человеком. Подробнее об этом можно прочесть в статье 51 Жилищного кодекса РФ.

Семья может узнать про то, попадает ли она в категорию нуждающейся, в местной администрации, у работников социальной защиты или МФЦ.

На что разрешено тратить субсидию в рамках программы «Молодая семья»:

  • оплата покупки жилого помещения;
  • оплата строительства жилого дома;
  • последний платеж в счет уплаты первого взноса в полном размере;
  • уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита;
  • оплата услуг уполномоченной организации по приобретению в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья;
  • погашение суммы основного долга (или ее части) и уплаты процентов по жилищным кредитам;
  • оплата участия в долевом строительстве.

Сколько дают денег молодой семье в 2024 году

Супругам без детей предоставляют 30% от расчетной стоимости жилья. А семье с одним ребенком минимум помогают на 35%.

Стать участником «Молодой семьи»

Стать претендентом на получение сертификата программы «Молодая семья» можно через орган местного самоуправления по месту жительства с заявлением и необходимым набором документов, в том числе:

  • копия паспортов всех членов семьи;
  • СНИЛС;
  • свидетельство о действующем браке;
  • справка о доходах либо выписка по счету о наличии денежных средств;
  • подтверждение доходов или накоплений.

В первую очередь помощь предоставляют семьям, в которых есть три и более ребенка. Добавим, что участником этой программы можно стать единожды.

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#Общество#Омск#Омская область#Субсидии#Семья#Новости#Материальная помощь#Многодетная семья#Алина Ясинская#Программа Молодая семья
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