Программа «Молодая семья» — 2024: кому из омичей положена и сколько выплатят

Субсидию дают только тем, у кого есть статус нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если у членов семьи есть жилье, но меньше установленной в регионе нормы, или же они живут в непригодном по техническим и санитарным требованиям помещении, то их считают нуждающимися. Есть также существенное основание для того, чтобы съехать у тех, кто соседствует с тяжелобольным заразным человеком. Подробнее об этом можно прочесть в статье 51 Жилищного кодекса РФ.