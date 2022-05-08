Александр Бурков объявил о решении назвать улицы Омска именами героев ДНР

Губернатор Омской области Александр Бурков выступил с инициативой назвать улицы Омска именами героев Донецкой народной республики – Александра Захарченко и Владимира Жоги. Инициативу главы региона уже поддержал мэр города Сергей Шелест. Положительное решение по этому вопросу приняли и на городской топонимической комиссии. В ближайшее время это предложение вынесут на заседание Омского городского совета.
«Александр Захарченко и Владимир Жога отдали жизни за правду и мир без нацизма. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти и памяти будущих поколений. Имена героев нашего времени необходимо увековечить в названиях омских улиц. Это знак уважения людям, которые до самого конца защищали детей, женщин и стариков Донбасса», — отметил Александр Бурков.
Планируется, что имена Захарченко и Жоги будут носить улицы в новом микрорайоне «Зеленая река» на Левобережье Омска.
Напомним, Владимир Жога — командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР, гвардии полковник. Получил смертельное ранение 5 марта в городе Волноваха, когда обеспечивал выход мирных жителей из города, закрывая от огня украинских националистов женщин и детей. Президент России Владимир Путин присвоил Владимиру Жоге за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, звание Героя России посмертно.
Александр Захарченко — военный и государственный деятель признанных Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик. Генерал-майор, Герой ДНР, заслуживший множество наград за оборону и освобождение территорий Донбасса. С 2014 года Александр Захарченко работал в должности Главы ДНР. Трагически погиб в 2018 году.