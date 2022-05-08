Александр Бурков объявил о решении назвать улицы Омска именами героев ДНР

Губернатор Омской области Александр Бурков выступил с инициативой назвать улицы Омска именами героев Донецкой народной республики – Александра Захарченко и Владимира Жоги. Инициативу главы региона уже поддержал мэр города Сергей Шелест. Положительное решение по этому вопросу приняли и на городской топонимической комиссии. В ближайшее время это предложение вынесут на заседание Омского городского совета.