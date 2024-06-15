Экс-министр здравоохранения Омской области Наркевич прокомментировал свою отставку

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Сегодня, 15 июня, стало известно об уходе Артема Наркевича с поста министра здравоохранения Омской области. Последний рабочий день на этой должности у Наркевича был вчера.
Бывший глава омского минздрава в телеграм-канале высказался о своей отставке. Наркевич поблагодарил губернатора, команду ведомства и коллег по здравоохранению.
«Работа в должности министра стала для меня очень интересным профессиональным и личным вызовом. За относительно недолгое время я получил колоссальный жизненный и рабочий опыт», — отметил Наркевич.
Помимо этого, Артем Наркевич вспомнил о самых важных событиях, которые произошли с момента назначения его на пост министра здравоохранения. Среди них — спасение новорожденного омича с редкой онкопатологией, запуск кадрового центра, ввод новых мер поддержки для будущих медиков.
Добавим, что пока замену Наркевичу не нашли.