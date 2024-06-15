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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

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Экс-министр здравоохранения Омской области Наркевич прокомментировал свою отставку

15 июня 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
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Должность руководителя омского минздрава Артем Наркевич занимал с ноября прошлого года.

Сегодня, 15 июня, стало известно об уходе Артема Наркевича с поста министра здравоохранения Омской области. Последний рабочий день на этой должности у Наркевича был вчера.

Бывший глава омского минздрава в телеграм-канале высказался о своей отставке. Наркевич поблагодарил губернатора, команду ведомства и коллег по здравоохранению.

«Работа в должности министра стала для меня очень интересным профессиональным и личным вызовом. За относительно недолгое время я получил колоссальный жизненный и рабочий опыт», — отметил Наркевич.

Помимо этого, Артем Наркевич вспомнил о самых важных событиях, которые произошли с момента назначения его на пост министра здравоохранения. Среди них — спасение новорожденного омича с редкой онкопатологией, запуск кадрового центра, ввод новых мер поддержки для будущих медиков.

Добавим, что пока замену Наркевичу не нашли.

Переезжает в Москву. Наркевич покидает пост министра здравоохранения Омской области
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#Юлия Истомина#Политика#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Отставка#Новости#Министр#Артем Наркевич
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