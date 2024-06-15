Экс-министр здравоохранения Омской области Наркевич прокомментировал свою отставку

Помимо этого, Артем Наркевич вспомнил о самых важных событиях, которые произошли с момента назначения его на пост министра здравоохранения. Среди них — спасение новорожденного омича с редкой онкопатологией, запуск кадрового центра, ввод новых мер поддержки для будущих медиков.