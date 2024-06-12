На Левом берегу может появиться новый филиал особой экономической зоны «Авангард»

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В Омске прошло заседание областного правительства, на котором обсуждались планы по расширению границ особой экономической зоны «Авангард». Дополнительной площадкой для размещения производств в новых сферах деятельности может стать левобережье.
«Такое предложение созрело с учетом новых потенциальных резидентов и того, что свободной земли в ОЭЗ практически не осталось. Вместе с тем участки, которые можно сказать, требуют обустройства и нужно осваивать под создание предприятий, высокотехнологичных, соответствующих всем экологическим стандартам, а это будет проверяться очень жестко, еще остаются», — отметил зампредседателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.
Сейчас власти региона готовят заявку на федеральный уровень, подготовкой документов по земельным участкам займется Минимущества и мэрия Омска.