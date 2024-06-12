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Updated Сегодня, 06:56

На Левом берегу Омска может появиться новый филиал ОЭЗ «Авангард»

На Левом берегу может появиться новый филиал особой экономической зоны «Авангард»

12 июня 2024, 06:56
Фото: 1MI

На Левом берегу Омска может появиться новый филиал ОЭЗ «Авангард»

Планы по расширению границ особой экономической зоны обсудили на рабочем совещании правительства, речь шла о присоединении к ОЭЗ «Авангард» участка в северо-западной промышленной зоне Омска.

В Омске прошло заседание областного правительства, на котором обсуждались планы по расширению границ особой экономической зоны «Авангард». Дополнительной площадкой для размещения производств в новых сферах деятельности может стать левобережье.

«Такое предложение созрело с учетом новых потенциальных резидентов и того, что свободной земли в ОЭЗ практически не осталось. Вместе с тем участки, которые можно сказать, требуют обустройства и нужно осваивать под создание предприятий, высокотехнологичных, соответствующих всем экологическим стандартам, а это будет проверяться очень жестко, еще остаются», — отметил зампредседателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Сейчас власти региона готовят заявку на федеральный уровень, подготовкой документов по земельным участкам займется Минимущества и мэрия Омска.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Проект#Новости#Проекты#ОЭЗ#Филиал ОЭЗ#Площадка ОЭЗ#ОЭЗ "Авангард"
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