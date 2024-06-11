Омичей предупредили об изменении движения на подъездах к Ленинградскому мосту

Также «доремонтная» схема движения установиться на пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской, там ехать с первой полосы можно будет только направо, со второй — прямо и налево, а с третьей — только налево. На пересечении Тюкалинской развязки и съезда с Ленинградского моста Ленинградский проспект снова станет главной дорогой, а транспорт, следующий с улицы Суворова, должен будет уступать по «помехе справа».