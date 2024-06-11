Омичей предупредили об изменении движения на подъездах к Ленинградскому мосту

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Об изменении схемы движения на подъездах к Ленинградскому мосту в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Светофоры на перекрестках проспекта Карла Маркса с улицей Масленникова и улицы Ленина с Ленинградской площадью будут работать в прежнем режиме.
Также «доремонтная» схема движения установиться на пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской, там ехать с первой полосы можно будет только направо, со второй — прямо и налево, а с третьей — только налево. На пересечении Тюкалинской развязки и съезда с Ленинградского моста Ленинградский проспект снова станет главной дорогой, а транспорт, следующий с улицы Суворова, должен будет уступать по «помехе справа».
На перекрестке проспекта Карла Маркса, Масленникова и Ленинградской площади левый поворот на мост с проспекта Маркса будет разрешен с третьей и четвертой полос.