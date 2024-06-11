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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Омске изменится движение транспорта на подъездах к Ленинградскому мосту

Омичей предупредили об изменении движения на подъездах к Ленинградскому мосту

11 июня 2024, 12:09
Фото: 1MI

В Омске изменится движение транспорта на подъездах к Ленинградскому мосту

Изменения в движении транспорта на подъездах к Ленинградскому мосту связаны с полным открытием объекта, теперь автомобили будут ездить здесь в «доремонтном» режиме.

Об изменении схемы движения на подъездах к Ленинградскому мосту в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Светофоры на перекрестках проспекта Карла Маркса с улицей Масленникова и улицы Ленина с Ленинградской площадью будут работать в прежнем режиме.

Также «доремонтная» схема движения установиться на пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской, там ехать с первой полосы можно будет только направо, со второй — прямо и налево, а с третьей — только налево. На пересечении Тюкалинской развязки и съезда с Ленинградского моста Ленинградский проспект снова станет главной дорогой, а транспорт, следующий с улицы Суворова, должен будет уступать по «помехе справа».

На перекрестке проспекта Карла Маркса, Масленникова и Ленинградской площади левый поворот на мост с проспекта Маркса будет разрешен с третьей и четвертой полос.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Светофор#Ленинградский мост#Новости#Светофоры#Открытие моста
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