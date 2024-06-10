Омскому «Океану» пригрозили еще и банкротством

Обществу с ограниченной ответственностью «Океан», зарегистрированному в Омске ан Кемеровской улице, пригрозил банкротством один из его кредиторов. Это Илья Юнко, который на данный момент является директором и единственным учредителем ООО «Амрита» из Калининграда. Из официального сообщения следует, что Юнко готов пойти в суд, если долг не будет выплачен.