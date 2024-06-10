Омскому «Океану» пригрозили еще и банкротством

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Обществу с ограниченной ответственностью «Океан», зарегистрированному в Омске ан Кемеровской улице, пригрозил банкротством один из его кредиторов. Это Илья Юнко, который на данный момент является директором и единственным учредителем ООО «Амрита» из Калининграда. Из официального сообщения следует, что Юнко готов пойти в суд, если долг не будет выплачен.
Напомним: «Океан» специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Это микропредприятие с 1 сотрудником, причем последние открытые данные о деятельности фирмы относятся к 2021 году. Единственный учредитель «Океана» — Кристина Галиаскарова, по совместительству директор и владелец половины уставного капитала ООО «Ту Джи». Ее компаньон по второй фирме — Виолетта Ганжура.
С марта текущего года «Океан» проходит процедуру ликвидации. Отметим, что официальная угроза банкротством не означает, что обязательно будет подано заявление в суд: в большинстве случаев стороны договариваются мирно.