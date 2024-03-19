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Омская компания «Океан» с Кемеровской начала процедуру ликвидации

В омском «Океане» началась процедура ликвидации

19 марта 2024, 11:06
Фото: 1MI

Омская компания «Океан» с Кемеровской начала процедуру ликвидации

Директора в компании уже сменил ликвидатор.

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма „Океан“», прописанное в Омске на Кемеровской, в ближайшее время может быть ликвидировано. Соответствующее заявление было подано 11 марта, а вчера, 18 марта, во главе компании встал ликвидатор Сергей Телегин. В качестве руководителя он сменил директора Кристину Галиаскарову.

Вопреки своему названию «Океан» специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Это микропредприятие с 1 сотрудником, причем последние открытые данные о деятельности фирмы относятся к 2021 году. Единственный учредитель «Океана» — Кристина Галиаскарова, по совместительству директор и владелец половины уставного капитала ООО «Ту Джи». Ее компаньон по второй фирме — Виолетта Ганжура.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм
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