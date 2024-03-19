В омском «Океане» началась процедура ликвидации

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма „Океан“», прописанное в Омске на Кемеровской, в ближайшее время может быть ликвидировано. Соответствующее заявление было подано 11 марта, а вчера, 18 марта, во главе компании встал ликвидатор Сергей Телегин. В качестве руководителя он сменил директора Кристину Галиаскарову.
Вопреки своему названию «Океан» специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Это микропредприятие с 1 сотрудником, причем последние открытые данные о деятельности фирмы относятся к 2021 году. Единственный учредитель «Океана» — Кристина Галиаскарова, по совместительству директор и владелец половины уставного капитала ООО «Ту Джи». Ее компаньон по второй фирме — Виолетта Ганжура.