В омском «Океане» началась процедура ликвидации

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма „Океан“», прописанное в Омске на Кемеровской, в ближайшее время может быть ликвидировано. Соответствующее заявление было подано 11 марта, а вчера, 18 марта, во главе компании встал ликвидатор Сергей Телегин. В качестве руководителя он сменил директора Кристину Галиаскарову.