Предновогодний подарок: в России хотят объявить 31 декабря официальным выходным днем

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
31 декабря может стать официальным выходным днем в России уже в 2025 году. Об этом заявил Антон Котяков, глава Министерства труда и социальной защиты РФ, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Этот вопрос будет обсуждаться при составлении производственного календаря на 2025 год.
«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем», — рассказал Котяков в интервью ТАСС.
Также глава Минтруда подчеркнул, что последние годы в обществе существует большой запрос на это нововведение.
Напомним, что с 5 по 8 июня в 27-й раз проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В рамках форума участники будут заключать соглашения о сотрудничестве, обмениваться опытом и обсуждать экономические вопросы. Программа форума включает панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки и другие мероприятия. Город55 рассказал о соглашениях, которые губернатор Омской области подписал накануне.