Предновогодний подарок: в России хотят объявить 31 декабря официальным выходным днем

Напомним, что с 5 по 8 июня в 27-й раз проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В рамках форума участники будут заключать соглашения о сотрудничестве, обмениваться опытом и обсуждать экономические вопросы. Программа форума включает панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки и другие мероприятия. Город55 рассказал о соглашениях, которые губернатор Омской области подписал накануне.