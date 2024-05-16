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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Отдых от работы в июне: ждать ли длинных выходных

Отдых от работы в июне: ждать ли длинных выходных

16 мая 2024, 13:26
Фото: Город55
Опубликован график длинных выходных на первый летний месяц 2024 года. Смотрите подробности в материале Города55.

Майские праздники всегда длинные, после них следующие выходные радуют, но не так как обычно. Более того, многие расслабились за последние две рабочие недели, которые были короткими благодаря праздничным дням.

Температура воздуха растет, желание работать стремительно падает. Когда же следующие длинные выходные в 2024 году? Согласно производственному календарю, они наступят нескоро. Много нерабочих дней подряд будет только в декабре, ближе к Новому году.

В июне россияне будут отдыхать один «лишний» выходной. Он выпадает на вторую неделю грядущего месяца. Забыть о своих рабочих обязанностях можно в среду, 12 июня. В этот день страна отметит День России.

Накануне праздника, 11 июня, россиянам должны организовать сокращенный рабочий день. Все уйдут на час раньше домой, но есть сферы-исключения. Так, обычный трудовой день будет у сотрудников медучреждений, общественного транспорта, СМИ и представителей других областей.

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#Алина Ясинская#Общество#Работа#Выходные дни#Россия#Выходные#Новости#Производственный календарь
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