Приобретение медоборудования для городской больницы №11

‍ В 2018 г. больнице передан высокоточный видеогастроскоп.

Адрес: ул. Заозерная, д. 9Б

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Приобретение медоборудования для «Центра крови»

‍ В 2018 г. БУЗОО «Центр крови» передан новый автоматизированный гематологический анализатор.

Адрес: ул. Магистральная, д. 33

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Приобретение медоборудования для городской больницы №1

‍ В 2018 г. в Городской клинической больнице №1 им А.Н. Кабанова, ингаляторий в детском отделении полностью переоснащен современным оборудованием, проведен ремонт.

Адрес: ул. Бульвар Архитекторов, д. 5

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Строительство спортплощадки

‍ В 2018 г. во дворе жилого дома построена спортивная площадка с уличными тренажерами.

Адрес: ул. Менделеева, д. 21

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Создание площадки для воркаута

‍ В 2018 г. во дворе жилого дома создана доступная для всех желающих площадка для занятий воркаутом.

Адрес: ул. Бархатовой, д. 3А

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Установка уличных тренажеров для занятий альпинизмом

‍ В 2018 г. для турклуба «Станция юных туристов» установлены уличные тренажеры для занятий альпинизмом.

Адрес: ул. Челюскинцев, д. 81А



Реконструкция библиотеки им. А.С. Пушкина

‍ В 2018 г. завершен капитальный ремонт, обустройство и переоснащение детской библиотеки им. А.С. Пушкина.

Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 98



Приобретение медоборудования для городской больницы №6

‍ В 2018 г. оборудован кабинет физиотерапии.

Адрес: ул. 1-я Осенняя, д. 79, пос. Береговой



Благоустройство детского эколого-биологического центра

‍ В 2018 г. обустроена часть парка, разбиты дорожки, уложена плитка, высажены деревья и кустарники. Создан уникальный вольер для совиных. Проводятся образовательные экскурсии для школьников.

Адрес: ул. Жукова, д. 109



Построена детская спортивная площадка

‍ В 2018 г. ОНПЗ построена детская спортивная площадка, проведены занятия с особенностями развития. Проект реализован с целью создания спортивной игровой среды, формирующей толерантное отношение к детям с ОВЗ.

Адрес: пгт. Биофабрика, д. 14



Строительство спортплощадки для детей с ограниченными возможностями

‍ В 2018 г. построена спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями.

Адрес: Иртышская наб., д. 26



Создание детской фотомастерской

‍ В 2018 г. создана фото и видео мастерская для детей, закуплено необходимое оборудование, проводятся специальные занятия.

Адрес: Омский район, село Петровка, библиотека, ул. Школьная, д. 11



Приобретение медоборудования для детской больницы №3

‍ В 2018-2021 гг. Городской детской клинической больнице №3 передано несколько комплектов медицинского оборудования: аппарат искусственной вентиляции легких, операционные лампы, оборудование для экстренной хирургии и т.д.

Адрес: ул. Магистральная, д. 31/2



Обустройство пространства для детских кружков

‍ В 2019 г. в Гимназии №84 создано и обустроено образовательное пространство для детских кружков по различным направлениям.

Адрес: пр. Культуры, д. 15



Приобретение медицинского оборудования для медсанчасти

‍ В 2019 г. в Клиническую медико-санитарную часть №7 передан портативный УЗИ-сканнер.

Адрес: ул. Тварковского, д. 8



Оборудование скалолазных трасс

‍ В 2019 г. в Омском колледже профессиональных технологий оборудованы две новые современные трассы для занятий скалолазанием.

Адрес: ул. Дианова, д. 33



Строительство спорткомплекса

‍ В 2019 г. в сквере Молодоженов построен спортивный комплекс, оснащенный профессиональными многофункциональными тренажерами.

Адрес: Территория на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. 22 Апреля

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Оборудование футбольного поля

‍ В 2019 г. во дворе дома оборудовано новое футбольное поле.

Адрес: ул. Бородина

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Приобретение медицинского оборудования для поликлиники

‍ В 2019 г. Городской поликлиники №4 передан современный аппарат УЗИ.

Адрес: пр. Мира, д. 32Б



Оснащение детской школы искусств

В 2019 г. Детская школа искусств №6 имени Е.Ф. Светланова оснащена современным музыкальным и мультимедийным оборудованием: видеокамеры, телевизора, музыкального центра, головных микрофонных гарнитур для вокала, тубы и электропианино.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, д.142



Оборудование детской библиотеки

В 2019 г. детской библиотеке приобретено оборудование для записи аудиокниг для слабовидящих детей.

Адрес: ул. Заозерная, д. 16



Благоустройство пр. Культуры

‍ В 2019 г. завершился трехлетний проект по масштабному благоустройству пр. Культуры. Было создано новое городское пространство с новой детской площадкой, прогулочной зоной и озелененной территорией.

Адрес: пр. Культуры



Приобретение медицинского оборудования для кардиодиспансера

‍ В 2019 г. Клиническому кардиологическому диспансеру передан первый в регионе мультитренер — уникальный реабилитационный комплекс компьютеризированных тренажеров.

Адрес: ул. Бульварная, д. 7



Строительство спортплощадки для пожилых и инвалидов

‍ В 2019 г. Куйбышевскому дому-интернату для пожилых людей и инвалидов построена специализированная спортивная площадка для лечебной и самостоятельной физкультуры.

Адрес: ул. 10 лет Октября, д. 194



Строительство спорткомплекса для школы

‍ В 2019 г. на базе гимназии №84 построен межшкольный мультидисциплинарный спортивный комплекс, а также хоккейная коробка.

Адрес: упр. Культуры, д. 15



Строительство спортивной площадки

В 2019 г. ОНПЗ на базе гимназии №84 построен межшкольный мультидисциплинарный спортивный комплекс, который предусматривает тренажеры и снаряды для различных видов спорта и тренировок.

Адрес: пр. Культуры, 15



Строительство спортивной площадки

‍ В 2019 г. ОНПЗ построил спортивный комплекс с профессиональными многофункциональными тренажерами на территории Сквера молодоженов.

Адрес: Территория на пересечении улиц 50 лет Октября и 22 Апреля



Ремонт актового зала в школе №98

‍ В 2019 г. произведен капитальный ремонт и полное переоборудование зала.

Адрес: ул. 50 лет Профсоюзов, д. 105



Реконструкция детской спортшколы

В 2019 г. реконструирован и переоборудован зал для кикбоксинга в детско-юношеской спортивной школе №28.

Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 287



Реконструкция детской школы искусств

‍ В 2020 г. проведена масштабная реконструкция и переоборудование Детской школы искусств №12.

Адрес: пр. Мира, д. 112



Открытие театральной студии

‍ В 2021 г. в БУК "Центр культуры Береговой" полностью оборудована и открыта театральная студия.

Адрес: ул. 1-я Осенняя, д. 45, пос. Береговой



Открытие творческого класса для детей с ограниченными возможностями

‍ В 2021 г. в ДК им. Малунцева для детей с ограничениями по здоровью открыт класс для занятий творчеством. Приобретено специальное оборудование, мебель и материалы.

Адрес: пр. Мира, д. 58



Оборудование ДК им. В.Е. Часницкого

В 2021 г. ДК им. В.Е. Часницкого было оборудовано специализированной световой, звуковой и офисной техникой.

Адрес: Крутая Горка, ​ул. Российская, д. 10



Приобретение автомобиля скорой помощи

‍ В 2021 г. для нужд Красноярского сельского поселения передан новый автомобиль скорой медицинской помощи.

Адрес: село Красноярка, ул. Ленина, д. 8



Открытие специализированного класса для детей-аутистов

‍ В 2021 г. на базе школы №21 оборудован и открыт первый ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра.

Адрес: ул. Волгоградская, д. 34Б



Установка вазонов для уличных цветов

‍ В 2021 г. приобретено и установлено 12 уличных бетонных вазонов для цветов вместо резиновых покрышек.

Адрес: пр. Менделеева, д. 23 А



Передача пожарной техники

‍ В 2021 г. Управлению противопожарной службы по Омской области передано два пожарных автомобиля.



Приобретение картингов для школы олимпийского резерва

‍ В 2022 г. детской школе олимпийского резерва №3 передано 10 новых картингов для автогонок.

Адрес: пр. Андрианова, д. 36



Открытие театральной студии

‍ В 2022 г. на базе лицея №143 создана театральная студия для детей и взрослых.

Адрес: ул. Светлая, д. 5



Приобретение новых автобусов на газовом топливе

В 2022 г. Омску передано 20 автобусов работающих на природном газе, что позволит сделать общественный транспорт Омска комфортнее и снизит его воздействие на окружающую среду.

Адрес: ул. Гагарина, д. 34