СТАРТ
Капремонт «судебных домов»
В 2019 г. губернатор добился выделения средств на капремонт домов по судебным решениям.

Адрес: ул. Лизы Чайкиной, д. 8
Реконструкция улицы Шаронова
В 2020 г. построена новая дорога, соединившая мост 60-летия Победы (Метромост) и мост 60-летия ВЛКСМ, что позволило разгрузить дорожную ситуацию на Левобережье Омска.

Адрес: ул. Шаронова
Реконструкция гостевого маршрута по Омску
В 2019 г., накануне Российско-казахстанского межрегионального форума с участием Президентов двух стран, были отремонтированы фасады домов гостевого городского маршрута.

Адрес: ул. 70 лет Октября
Реконструкция здания страхового общества «Саламандра»
В 2019 г. завершилась реконструкция одного из самых затяжных долгостроев Омска.

Адрес: ул. Музейная, 4
Строительство поликлиники на 1000 мест
В 2019 г. достроена новая поликлиника в Кировском округе. Ее открытия ждали много лет и пациенты и врачи, ранее работавшие с двойной нагрузкой.

Адрес: ул. Комарова, д. 20
Приобретение новых трамваев
В 2020 г., впервые с 1991 г., было приобретено 24 новых трамвая. К этому моменту трамвайный парк города был изношен практически на 100%.

Адрес: ул. Красный Путь, д. 84
Строительство крытого катка «Сибирский нефтяник»
Каток достроят к декабрю 2022 г. на месте игрового павильона стадиона, снесенного из-за аварийного состояния.
Приобретение новых троллейбусов
В 2020–2021 гг. приобретено 62 новых троллейбуса «Адмирал».

Адрес: ул. Красный Путь, д. 84
Строительство теплых остановок для общественного транспорта
Программа стартовала в 2019 г., на июнь 2022 г. построено 157 остановок.
Приобретение новых автобусов
В 2017–2021 гг. город закупил 230 автобусов малого класса «Вектор» и «Луидор». В 2020–2022 гг. поступил 91 автобус большого класса «НефАЗ», «Волгабас» и «ЛиАЗ».

Адрес: ул. 2-я Солнечная, д. 27
Приобретение новой дорожной техники
В 2018 г. закуплена 81 единица новой дорожной техники на 250 млн рублей. На 2022 г. выделено 120 млн рублей на 44 единицы техники.

Адрес: ул. Степная, д. 73
Поддержка музея им. Врубеля
Банк является регулярным спонсором различных выставок и “Дней открытых дверей” в музее изобразительного искусства им. Врубеля.

Адрес: Ленина, д. 23
Поддержка «Зеленого марафона»
Сбербанк с 2018 года выступает организатором «Зелёного марафона», одного из крупнейших в Омске

Адрес: ул. Партизанская, д.5
Озеленение города
В 2022 г. Сбербанк пересадил более 1000 деревьев в город из мест, где они подлежали вырубке. Из них 306 — на «Зеленый остров», остальные передали в 27 школ и детских садов для озеленения их территории

Адрес: ул. Красный Путь, 115
Поддержка общественных проектов по уборке города
В 2021–2022 гг. банк выступил спонсором командных соревнований «Чистые игры» на «Зеленом острове» по уборке и сортировке мусора.

Адрес: Зеленый остров
Благоустройство микрорайона «Новоалександровский»
В 2017 г. на средства компании в микрорайоне проведены ремонт дороги, устройство тротуаров, монтаж линии наружного освещения и обустройство остановок общественного транспорта.
Создание базовой кафедры «Промышленная энергетика» в ОмГТУ
Создана в 2017 г. Студенты кафедры получают возможность на базе компании получить практический опыт и после выпуска гарантированно найти работу.

Адрес: пр. Мира, д.15
Восстановление ДК Кировского округа
В 2016 г. проведен комплексный ремонт здания.

Адрес: ул. Бетховена, д. 33
Строительство детской школы бокса
Школа открыта в 2015 г. в здании, которое было выкуплено у аэропорта и отремонтировано.

Адрес: Транссибирская ул., д. 1/1
Создание катка у ТК «Континент»
Каток работает с 2016 г.

Адрес: ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2
Поддержка археологического комплекса «Омская стоянка»
С 2008 г. завод несет обязательство по сохранению и популяризации.

Адрес: ул. 3-я Островская , 4
Издание энциклопедии «Археология Омска»
Радиозавод выступил спонсором издания энциклопедии.

Адрес: 10 лет Октября, 195
Строительство площадки для ворк-аута
Площадка оборудована в 2016 г. и доступна для всех желающих.

Адрес: ул. Таубе, д. 2
Открытие новых учебных аудиторий в ОмГАУ
В 2021 г. открыты две специализированные учебные аудитории – по свиноводству  и птицеводству. Они оснащены современным оборудованием, которое используется на производственных площадках компании.

Адрес: Институтская площадь, д. 1
Премия для лучших студентов ОмГАУ
Ежегодная премия учреждена в 2000 году, по итогам конкурса ее получают лучшие студенты вуза.

Адрес: Институтская площадь, 1
Организация практики для ОмГАУ
«Омский бекон» ежегодно не только предоставляет студентам общежитие на время практики, но и, одно из немногих предприятий, кто платит зарплату студентам-практикантам

Адрес: Институтская площадь, 1
Приобретение оборудования для областной детской больнице
В 2019 г. для Омской областной клинической детской больнице приобретено оборудование для лазерной хирургии.

Адрес: ул. Куйбышева, д. 77/2
Приобретение оргтехники для театра «Арлекин»
Техника приобретена в 2021 г.

Адрес: Маркса, д. 41А
Приобретение оргтехники для омского молодежного центра
В 2021 г. приобретена оргтехника для инновационного класса Омского многофункционального молодежного центра.

Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 85
Приобретение осветительного оборудования для Лицейского театра
В 2021 г. банк приобрел осветительное оборудование для сцены театра.

Адрес: ул. Красный Путь, д. 18Б
Благоустройство территории автодорожного университета
В 2021 г. банк выступил спонсором озеленения территории Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ).

Адрес: пр. Мира, д. 5
Покупка оргтехники для Омского педагогического колледжа
Техника приобретена в 2021 г.

Адрес: ул. Блюхера, д. 28
Приобретение кресел для детского интерната
В 2021 г. для Кировского детского дома интерната приобретены кресла-бабл.

Адрес: ул. Челябинская, д.  2
Приобретение новых автобусов на газовом топливе
В 2022 г. Омску переданно 20 автобусов работающих на природном газе, что позволит сделать общественный траспорт Омска комфортнее и снизит его воздействие на окружающую среду.

Адрес: ул. Гагарина, д. 34
Строительство спортивной площадки
В 2019 г. ОНПЗ на базе гимназии №84 построен межшкольный мультидисциплинарный спортивный комплекс, который предусматривает тренажеры и снаряды для различных видов спорта и тренировок.

Адрес: пр. Культуры, 15
Установлена инклюзивная спортивно-игровая площадка
В 2018 г. ОНПЗ установлена инклюзивная спортивно-игровая площадка «Чудо-остров» для проведения спортивных и досуговых мероприятий для семей с детьми.

Адрес: пгт. Биофабрика, д. 14
Оснащение детской школы искусств
Реконструкция сквера на средства нефтезавода длилась три года в рамках В 2019 г. Детская школа искусств №6 имени Е.Ф. Светланова оснащена современным музыкальным и мультимедийным оборудованием.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, д.142
Реконструкция детской школы искусств
В 2020 г. проведена масштабная реконструкция и переоборудование Детской школы искусств №12.

Адрес: пр. Мира, д. 112
Оборудование футбольного поля
2019 г. во дворе дома оборудовано новое футбольное поле.

Адрес: ул. Бородина
Оборудование скалолазных трасс
В 2019 г. в Омском колледже профессиональных технологий оборудованы две новые современные трассы для занятий скалолазанием.

Адрес: ул. Дианова, д. 33
Строительство спортплощадки для пожилых и инвалидов
В 2019 г. Куйбышевскому дому-интернату для пожилых людей и инвалидов построена специализированная спортивная площадка для лечебной и самостоятельной физкультуры.

Адрес: ул. 10 лет Октября, д. 194
Оборудование детской библиотеки
В 2019 г. детской библиотеке приобретено оборудование для записи аудиокниг для слабовидящих детей.

Адрес: ул. Заозерная, д. 16
Ремонт актового зала в школе №98
В 2019 г. произведен капитальный ремонт и полное переоборудование зала.

Адрес: ул. 50 лет Профсоюзов, д. 105
Обустройство пространства для детских кружков
В 2019 г. в Гимназии №84 создано и обустроено образовательное пространство для детских кружков по различным направлениям.

Адрес: пр. Культуры, д. 15
Реконструкция детской спортшколы
В 2019 г. реконструирован и переоборудован зал для кикбоксинга в детско-юношеской спортивной школе №28.

Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 287
Строительство спорткомплекса
В 2019 г. в сквере Молодоженов построен спортивный комплекс, оснащенный профессиональными многофункциональными тренажерами.

Адрес: Территория на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. 22 Апреля
Приобретение медицинского оборудования для медсанчасти
В 2019 г. в Клиническую медико-санитарную часть №7 передан портативный УЗИ-сканнер.

Адрес: ул. Тварковского, д. 8
Приобретение медицинского оборудования для поликлиники
В 2019 г. Городской поликлиники №4 передан современный аппарат УЗИ.

Адрес: пр. Мира, д. 32Б
Приобретение медицинского оборудования для кардиодиспансера
В 2019 г. Клиническому кардиологическому диспансеру передан первый в регионе мультитренер — уникальный реабилитационный комплекс компьютеризированных тренажеров.

Адрес: ул. Бульварная, д. 7
Строительство спортплощадки
В 2018 г. во дворе жилого дома построена спортивная площадка с уличными тренажерами.

Адрес: ул. Менделеева, д. 21
Создание площадки для воркаута
В 2018 г. во дворе жилого дома создана доступная для всех желающих площадка для занятий воркаутом.

Адрес: ул. Бархатовой, д. 3А
Благоустройство детского эколого-биологического центра
В 2018 г. обустроена часть парка, разбиты дорожки, уложена плитка, высажены деревья и кустарники. Создан уникальный вольер для совиных. Проводятся образовательные экскурсии для школьников.

Адрес: ул. Жукова, д. 109
Установка уличных тренажеров для занятий альпинизмом
В 2018 г. для турклуба «Станция юных туристов» установлены уличные тренажеры для занятий альпинизмом.

Адрес: ул. Челюскинцев, д. 81А
Строительство спортплощадки для детей с ограниченными возможностями
В 2018 г ОНПЗ построена детская спортивная площадка, проведены занятия с особенностями развития. Проект реализован с целью создания спортивной игровой среды, формирующей толерантное отношение к детям с ОВЗ.
Адрес: Иртышская наб., д. 26
Приобретение медоборудования для «Центра крови»
В 2018 г. БУЗОО «Центр крови» передан новый автоматизированный гематологический анализатор.

Адрес: ул. Магистральная, д. 33
Приобретение медоборудования для городской больницы №1
В 2018 г. в Городской клинической больнице №1 им А.Н. Кабанова, ингаляторий в детском отделении полностью переоснащен современным оборудованием, проведен ремонт.

Адрес: ул. Бульвар Архитекторов, д. 5
Приобретение медоборудования для городской больницы №11
В 2018 г. больнице передан высокоточный видеогастроскоп.

Адрес: ул. Заозерная, д. 9Б
Приобретение медоборудования для детской больницы №3
В 2018-2021 гг. Городской детской клинической больнице №3 передано несколько комплектов медицинского оборудования: аппарат искусственной вентиляции легких, операционные лампы, оборудование для экстренной хирургии и т.д.

Адрес: ул. Магистральная, д. 31/2
Реконструкция библиотеки им. А.С. Пушкина
В 2018 г. завершен капитальный ремонт, обустройство и переоснащение детской библиотеки им. А.С. Пушкина.

Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 98
Благоустройство пр. Культуры
В 2019 г. завершился трехлетний проект по масштабному благоустройству пр. Культуры. Было создано новое городское пространство с новой детской площадкой, прогулочной зоной и озелененной территорией.

Адрес: пр. Культуры
Открытие специализированного класса для детей-аутистов
В 2021 г. на базе школы №21 оборудован и открыт первый ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра.

Адрес: ул. Волгоградская, д. 34Б
Открытие творческого класса для детей с ограниченными возможностями
В 2021 г. в ДК им. Малунцева для детей с ограничениями по здоровью открыт класс для занятий творчеством. Приобретено специальное оборудование, мебель и материалы.

Адрес: пр. Мира, д. 58
Установка вазонов для уличных цветов
В 2021 г. приобритено и установленно 12 учличных бетонных вазонов для цветов вместо резиновых покрышек.

Адрес: пр. Менделеева, д. 23 А
Открытие театральной студии
В 2022 г. на базе лицея №143 создана театральная студия для детей и взрослых.

Адрес: ул. Светлая, д. 5
Приобретение картингов для школы олимпийского резерва
В 2022 г. детской школе олимпийского резерва №3 передано 10 новых картингов для автогонок.

Адрес: пр. Андрианова, д. 36
Приобретение новых автобусов на газовом топливе
В 2022 г. Омску переданно 20 автобусов работающих на природном газе, что позволит сделать общественный траспорт Омска комфортнее и снизит его воздействие на окружающую среду.

Адрес: ул. Гагарина, д. 34
Передача пожарной техники
В 2021 г. Управлению противопожарной службы по Омской области передано два пожарных автомобиля.
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА
СБЕРБАНК
ОМСКИЙ
БЕКОН
ОМСКИЙ НПЗ
РАДИОЗАВОД
им. ПОПОВА
ВТБ
ВАЛЕРИЙ
КОКОРИН
ТГК-11
ТГК-11
ОПЛОТ
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА
СБЕРБАНК
ОМСКИЙ
БЕКОН
ВАЛЕРИЙ
КОКОРИН
РАДИОЗАВОД
им. ПОПОВА
СУТЯГИНСКИЕ
ПОЛЕЖАЕВ
ВТБ
ОМСКИЙ НПЗ
Строительство теплых остановок для общественного транспорта
Программа стартовала в 2019 г., на июнь 2022 г. построено 157 остановок.
Капремонт «судебных домов»
В 2019 г. губернатор добился выделения средств на капремонт домов по судебным решениям.

Адрес: ул. Лизы Чайкиной, д. 8
Реконструкция улицы Шаронова
В 2020 г. построена новая дорога, соединившая мост 60-летия Победы (Метромост) и мост 60-летия ВЛКСМ, что позволило разгрузить дорожную ситуацию на Левобережье Омска.

Адрес: ул. Шаронова
Реконструкция гостевого маршрута по Омску
В 2019 г., накануне Российско-казахстанского межрегионального форума с участием Президентов двух стран, были отремонтированы фасады домов гостевого городского маршрута.

Адрес: ул. 70 лет Октября
Реконструкция здания страхового общества «Саламандра»
В 2019 г. завершилась реконструкция одного из самых затяжных долгостроев Омска.

Адрес: ул. Музейная, 4
Строительство поликлиники на 1000 мест
В 2019 г. достроена новая поликлиника в Кировском округе. Ее открытия ждали много лет и пациенты и врачи, ранее работавшие с двойной нагрузкой.

Адрес: ул. Комарова, д. 20
Приобретение новых трамваев
В 2020 г., впервые с 1991 г., было приобретено 24 новых трамвая. К этому моменту трамвайный парк города был изношен практически на 100%.

Адрес: ул. Красный Путь, д. 84
Строительство крытого катка «Сибирский нефтяник»
Каток достроят к декабрю 2022 г. на месте игрового павильона стадиона, снесенного из-за аварийного состояния.
Приобретение новых троллейбусов
В 2020–2021 гг. приобретено 62 новых троллейбуса «Адмирал».

Адрес: ул. Красный Путь, д. 84
Приобретение новых автобусов
В 2017–2021 гг. город закупил 230 автобусов малого класса «Вектор» и «Луидор». В 2020–2022 гг. поступил 91 автобус большого класса «НефАЗ», «Волгабас» и «ЛиАЗ».

Адрес: ул. 2-я Солнечная, д. 27
Приобретение новой дорожной техники
В 2018 г. закуплена 81 единица новой дорожной техники на 250 млн рублей. На 2022 г. выделено 120 млн рублей на 44 единицы техники.

Адрес: ул. Степная, д. 73
Поддержка музея им. Врубеля
Банк является регулярным спонсором различных выставок и “Дней открытых дверей” в музее изобразительного искусства им. Врубеля.

Адрес: Ленина, д. 23
Поддержка «Зеленого марафона»
Сбербанк с 2018 года выступает организатором «Зелёного марафона», одного из крупнейших в Омске.

Адрес: ул. Партизанская, д.5
Озеленение города
В 2022 г. Сбербанк пересадил более 1000 деревьев в город из мест, где они подлежали вырубке. Из них 306 - на "Зеленый остров", остальные передали в 27 школ и детских садов для озеленения их территории
Адрес: ул. Красный Путь, 115
Поддержка общественных проектов по уборке города
В 2021–2022 гг. банк выступил спонсором командных соревнований «Чистые игры» на «Зеленом острове» по уборке и сортировке мусора.

Адрес: ул. Красный путь, д. 115
Благоустройство микрорайона «Новоалександровский»
В 2017 г. на средства компании в микрорайоне проведены ремонт дороги, устройство тротуаров, монтаж линии наружного освещения и обустройство остановок общественного транспорта.
Создание базовой кафедры «Промышленная энергетика» в ОмГТУ
Создана в 2017 г. Студенты кафедры получают возможность на базе компании получить практический опыт и после выпуска гарантированно найти работу.

Адрес: пр. Мира, д.15
Восстановление ДК Кировского округа
В 2016 г. проведен комплексный ремонт здания.

Адрес: ул. Бетховена, д. 33
Строительство детской школы бокса
Школа открыта в 2015 г. в здании, которое было выкуплено у аэропорта и отремонтировано.

Адрес: Транссибирская ул., д. 1/1
Создание катка у ТК «Континент»
Каток работает с 2016 г.

Адрес: ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2
Поддержка археологического комплекса «Омская стоянка»
С 2008 г. завод несет обязательство по сохранению и популяризации.

Адрес: ул. 3-я Островская , 4
Издание энциклопедии «Археология Омска»
Радиозавод выступил спонсором издания энциклопедии.

Адрес: 10 лет Октября, 195
Строительство площадки для ворк-аута
Площадка оборудована в 2016 г. и доступна для всех желающих.

Адрес: ул. Таубе, д. 2
Открытие новых учебных аудиторий в ОмГАУ
В 2021 г. открыты две специализированные учебные аудитории – по свиноводству  и птицеводству. Они оснащены современным оборудованием, которое используется на производственных площадках компании.

Адрес: Институтская площадь, д. 1
Премия для лучших студентов ОмГАУ
Ежегодная премия учреждена в 2000 году, по итогам конкурса ее получают лучшие студенты вуза.

Адрес: Институтская площадь, 1
Организация практики для ОмГАУ
«Омский бекон» ежегодно не только предоставляет студентам общежитие на время практики, но и, одно из немногих предприятий, кто платит зарплату студентам-практикантам

Адрес: Институтская площадь, 1
Приобретение оборудования для областной детской больнице
В 2019 г. для Омской областной клинической детской больнице приобретено оборудование для лазерной хирургии.

Адрес: ул. Куйбышева, д. 77/2
Приобретение оргтехники для театра «Арлекин»
Техника приобретена в 2021 г.

Адрес: Маркса, д. 41А
Приобретение оргтехники для омского молодежного центра
В 2021 г. приобретена оргтехника для инновационного класса Омского многофункционального молодежного центра.

Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 85
Приобретение осветительного оборудования для Лицейского театра
В 2021 г. банк приобрел осветительное оборудование для сцены театра.

Адрес: ул. Красный Путь, д. 18Б
Благоустройство территории автодорожного университета
В 2021 г. банк выступил спонсором озеленения территории Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ).

Адрес: пр. Мира, д. 5
Покупка оргтехники для Омского педагогического колледжа
Техника приобретена в 2021 г.

Адрес: ул. Блюхера, д. 28
Приобретение кресел для детского интерната
В 2021 г. для Кировского детского дома интерната приобретены кресла-бабл.

Адрес: ул. Челябинская, д.  2
Приобретение новых автобусов на газовом топливе
В 2022 г. Омску переданно 20 автобусов работающих на природном газе, что позволит сделать общественный траспорт Омска комфортнее и снизит его воздействие на окружающую среду.

Адрес: ул. Гагарина, д. 34
Приобретение картингов для школы олимпийского резерва
В 2022 г. детской школе олимпийского резерва №3 передано 10 новых картингов для автогонок.

Адрес: пр. Андрианова, д. 36
Открытие театральной студии
В 2022 г. на базе лицея №143 создана театральная студия для детей и взрослых.

Адрес: ул. Светлая, д. 5
Установка вазонов для уличных цветов
В 2021 г. приобритено и установленно 12 учличных бетонных вазонов для цветов вместо резиновых покрышек.

Адрес: пр. Менделеева, д. 23 А
Открытие творческого класса для детей с ограниченными возможностями
В 2021 г. в ДК им. Малунцева для детей с ограничениями по здоровью открыт класс для занятий творчеством. Приобретено специальное оборудование, мебель и материалы.

Адрес: пр. Мира, д. 58
Открытие специализированного класса для детей-аутистов
В 2021 г. на базе школы №21 оборудован и открыт первый ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра.

Адрес: ул. Волгоградская, д. 34Б
Благоустройство пр. Культуры
В 2019 г. завершился трехлетний проект по масштабному благоустройству пр. Культуры. Было создано новое городское пространство с новой детской площадкой, прогулочной зоной и озелененной территорией.

Адрес: пр. Культуры
Реконструкция библиотеки им. А.С. Пушкина
В 2018 г. завершен капитальный ремонт, обустройство и переоснащение детской библиотеки им. А.С. Пушкина.

Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 98
Приобретение медоборудования для детской больницы №3
В 2018-2021 гг. Городской детской клинической больнице №3 передано несколько комплектов медицинского оборудования: аппарат искусственной вентиляции легких, операционные лампы, оборудование для экстренной хирургии и т.д.

Адрес: ул. Магистральная, д. 31/2
Приобретение медоборудования для городской больницы №11
В 2018 г. больнице передан высокоточный видеогастроскоп.

Адрес: ул. Заозерная, д. 9Б
Приобретение медоборудования для городской больницы №1
В 2018 г. в Городской клинической больнице №1 им А.Н. Кабанова, ингаляторий в детском отделении полностью переоснащен современным оборудованием, проведен ремонт.

Адрес: ул. Бульвар Архитекторов, д. 5
Приобретение медоборудования для «Центра крови»
В 2018 г. БУЗОО «Центр крови» передан новый автоматизированный гематологический анализатор.

Адрес: ул. Магистральная, д. 33
Строительство спортплощадки для детей с ограниченными возможностями
В 2018 г ОНПЗ построена детская спортивная площадка, проведены занятия с особенностями развития. Проект реализован с целью создания спортивной игровой среды, формирующей толерантное отношение к детям с ОВЗ.

Адрес: Иртышская наб., д. 26
Установка уличных тренажеров для занятий альпинизмом
В 2018 г. для турклуба «Станция юных туристов» установлены уличные тренажеры для занятий альпинизмом.

Адрес: ул. Челюскинцев, д. 81А
Благоустройство детского эколого-биологического центра
В 2018 г. обустроена часть парка, разбиты дорожки, уложена плитка, высажены деревья и кустарники. Создан уникальный вольер для совиных. Проводятся образовательные экскурсии для школьников.

Адрес: ул. Жукова, д. 109
Создание площадки для воркаута
В 2018 г. во дворе жилого дома создана доступная для всех желающих площадка для занятий воркаутом.

Адрес: ул. Бархатовой, д. 3А
Строительство спортплощадки
В 2018 г. во дворе жилого дома построена спортивная площадка с уличными тренажерами.

Адрес: ул. Менделеева, д. 21
Приобретение медицинского оборудования для кардиодиспансера
В 2019 г. Клиническому кардиологическому диспансеру передан первый в регионе мультитренер — уникальный реабилитационный комплекс компьютеризированных тренажеров.

Адрес: ул. Бульварная, д. 7
Приобретение медицинского оборудования для поликлиники
В 2019 г. Городской поликлиники №4 передан современный аппарат УЗИ.

Адрес: пр. Мира, д. 32Б
Приобретение медицинского оборудования для медсанчасти
В 2019 г. в Клиническую медико-санитарную часть №7 передан портативный УЗИ-сканнер.

Адрес: ул. Тварковского, д. 8
Строительство спорткомплекса
В 2019 г. в сквере Молодоженов построен спортивный комплекс, оснащенный профессиональными многофункциональными тренажерами.

Адрес: Территория на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. 22 Апреля
Реконструкция детской спортшколы
В 2019 г. реконструирован и переоборудован зал для кикбоксинга в детско-юношеской спортивной школе №28.

Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 287
Обустройство пространства для детских кружков
В 2019 г. в Гимназии №84 создано и обустроено образовательное пространство для детских кружков по различным направлениям.

Адрес: пр. Культуры, д. 15
Ремонт актового зала в школе №98
В 2019 г. произведен капитальный ремонт и полное переоборудование зала.

Адрес: ул. 50 лет Профсоюзов, д. 105
Оборудование детской библиотеки
В 2019 г. детской библиотеке приобретено оборудование для записи аудиокниг для слабовидящих детей.

Адрес: ул. Заозерная, д. 16
Строительство спорткомплекса для школы
В 2019 г. на базе гимназии №84 построен межшкольный мультидисциплинарный спортивный комплекс, а также хоккейная коробка.

Адрес: пр. Культуры, д. 15
Строительство спортплощадки для пожилых и инвалидов
В 2019 г. Куйбышевскому дому-интернату для пожилых людей и инвалидов построена специализированная спортивная площадка для лечебной и самостоятельной физкультуры.

Адрес: ул. 10 лет Октября, д. 194
Оборудование скалолазных трасс
В 2019 г. в Омском колледже профессиональных технологий оборудованы две новые современные трассы для занятий скалолазанием.

Адрес: ул. Дианова, д. 33
Оборудование футбольного поля
2019 г. во дворе дома оборудовано новое футбольное поле.

Адрес: ул. Бородина
Реконструкция детской школы искусств
В 2020 г. проведена масштабная реконструкция и переоборудование Детской школы искусств №12.

Адрес: пр. Мира, д. 112
Оснащение детской школы искусств
Реконструкция сквера на средства нефтезавода длилась три года в рамках В 2019 г. Детская школа искусств №6 имени Е.Ф. Светланова оснащена современным музыкальным и мультимедийным оборудованием.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, д.142
Установлена инклюзивная спортивно-игровая площадка
В 2018 г. ОНПЗ установлена инклюзивная спортивно-игровая площадка «Чудо-остров» для проведения спортивных и досуговых мероприятий для семей с детьми.

Адрес: пгт. Биофабрика, д. 14
Строительство спортивной площадки
В 2019 г. ОНПЗ на базе гимназии №84 построен межшкольный мультидисциплинарный спортивный комплекс, который предусматривает тренажеры и снаряды для различных видов спорта и тренировок.

Адрес: пр. Культуры, 15
Передача пожарной техники
В 2021 г. Управлению противопожарной службы по Омской области передано два пожарных автомобиля.

ВТБ

Банк сотрудничает с омскими театрами, оказывает помощь детским больницам, вузам и среднеспециальным учебным заведениям.

Перечень проектов

Валерий Кокорин

Считается одним из богатейших предпринимателей региона. Занимается недвижимостью и строительством. На протяжении многих лет силами созданного им движения «Новый город» опекает Кировский округ, от которого избирается в депутаты Горсовета и Заксобрания. Также социальные инициативы осуществляются силами компаний, подконтрольных Кокорину, в первую очередь это АСК.

Перечень проектов

Команда губернатора
Омской области

Помимо обязательного исполнения бюджета, ведется работа над застарелыми проблемами, с которыми прежние губернаторы и мэры не справлялись. Команда Александра Буркова завершила ряд знаковых долгостроев. За счет закупки автобусов, трамваев, троллейбусов, активного участия в профильных федеральных программах, фактически был перезапущен муниципальный транспорт. Омск рисковал повторить судьбу многих городов, где транспорт был монополизирован частниками, а трамваи и троллейбусы полностью исчезли.

Омский бекон

Крупнейший производитель свинины и мясной продукции в Омской области. Один из основных работодателей и налогоплательщиков региона.

Перечень проектов

Омский НПЗ

Флагманское предприятие нефтепереработки «Газпром нефти», один из главных работодателей и налогоплательщиков Омской области. В советскую эпоху силами сотрудников предприятия фактически был создан целый район Омска — городок Нефтяников. Сегодня Омский НПЗ продолжает заботиться о родном городе с помощью результативных социальных инвестиций. Это крупные вложения в благоустройство и точечная грантовая поддержка инициатив активных жителей. Предприятие поддерживает проекты по улучшению городской среды в отдельных микрорайонах и дворах, проводит реконструкцию, ремонт и оснащение спортивных и художественных школ, детских библиотек и множества других культурных и спортивных объектов. Омский НПЗ ключевой социальный партнер региональных и городских властей. Предприятие координирует реализацию в Омской области масштабной программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Перечень проектов

Радиозавод им. Попова

Одно из крупнейших оборонных предприятий города, входит в число крупнейших налогоплательщиков и работодателей региона.

Сбербанк

Банк является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей региона. Оказывает поддержку спортивным и культурным мероприятиям в Омске.

Перечень проектов

ТГК-11

Владеет омскими электростанциями и теплосетями через дочернюю «Омск РТС» и является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Входит в энергетический холдинг «Интер РАО». Постоянно критикуется омичами за дымящие трубы своих угольных ТЭЦ. Компания не замечена в крупных социальных вложениях (возможно просто их не афиширует), однако помогла благоустроить микрорайон, примыкающий к омской ТЭЦ-4 .

Перечень проектов

О проекте
Омск Заботливый — проект о социальной ответственности региональных элит к Омску и омичам. Это проект благодарности каждому неравнодушному омичу, который бережно и трепетно относится к городу и своими силами старается его улучшить. Это энциклопедия добрых дел и стремление переломить негативный акцент в информационной повестке.

Кто участники За основу мы взяли омских предпринимателей, предприятия, исполнительную власть, депутатов, словом тех, у кого возможностей на улучшения чуть больше, чем у остальных. Вклад одних может показаться более существенным, у других менее значимым, но не спешите навешивать ярлыки. У всех разные возможности. Мы одинаково благодарны каждому.

Как искали Помимо поиска в открытых источниках мы направили запросы в компании и бизнесменам с приглашением к участию в проекте. Ответили не все. Чтобы упорядочить проекты, мы сформулировали критерии. В зачет принимаются физические объекты, которые остаются городу, например, лавочки, спортивные площадки, высаженные деревья. А также регулярные мероприятия, оформленные в единый проект, например, системная помощь вузу, ежегодные экскурсии для детей, попечительство над объектов культурного наследия.

Что дальше ‍В дальнейшем мы планируем обновлять проекты действующих участников и наполнять карту новыми игроками. Для участия в проекте вы можете связаться с нами и направить список своих проектов по почте [email protected]

ТГК-11
ОПЛОТ
УРАЛЬЦЫ
СБЕР
ОМСК
ТЕХУГЛЕРОД
КОКОРИН
РАДИО
ЗАВОД
СУТЯГИНСКИЕ
ПОЛЕЖАЕВ
ОМСК
АГРЕГАТ
ГАЗПРОМ
Реконструкция спортплощадки
А.Ткачук поднял резонанс и добился ремонта спортплощадки, подаренной фондом Водяновой

Энергетиков, 67
Ремонт отопления
И.Гомолко помогла добиться выделения средств на проект системы отопления в детском саду №263

ул. Красный Путь, 80В
Ремонт дороги на дачном маршруте
«Оплот» поднял проблему после обращений дачников об отмене маршрута № 145, временно организовал бесплатные маршрутки, дорогу затем отремонтировали

СНТ «Росинка»
Помощь КТОСу «Николаевка» в 2019–2020 году
За счет средств И.Гомолко раздавались цыплята и утята, приобретались путевки, елки, призы, подарки к праздникам на общую сумму около 270 тыс. рублей

ул. Загородная, 242
Установка видеонаблюдения
При содействии И.Гомолко "ОКС" установила видео камеры в каждом подъезде МКД №49, по ул.2-я Поселковая

2-я Поселковая ул., 49
Хоккейная площадка в Больших Полях
В Больших Полях с помощью депутата Дмитрия Саханя открылась хоккейная площадка

п. Большие Поля
Ремонт школьной библиотеки
За счет депутатских инициатив И.Гомолко выделено 150 тыс.р. на ремонт библиотеки в школе №95

Энергетиков, 67
Благоустройство домов
За счет депутатских инициатив И.Гомолко установлены малые архитектурные формы на общ. сумму 575 тыс. рублей

Анрианова, 30
Каток у Континента
Бизнесмен предоставил площадку, а всю организацию катка взяли на себя «Новый город», депспорта и департамент городского хозяйства

ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2
Благоустройство сквер Героев-Авиаторов
«Сквер у танка» хотели отдать под застройку, но местные жители с помощью Кокорина, пролоббировавшего поправки в ПЗЗ, сумели сохранить сквер и благоустроить затем по программе ФКГС
Энергетиков, 67
Благоустройство оз. Кирпичное
(за бюджет)
"Новый город" и Кокорин добивались благоустройства "дикого" места отдыха перед властями, в итоге озеро и прилегающую территорию сначала передали на баланс муниципалитета, а затем обустроили по программе ФКГС в 2019 году

Энергетиков, 67
Реконструкция ДК «Рубин»
Кокорин провел реконструкцию в 2013-2016 гг, теперь здесь находится кинотеатр и развлекательный центр

2-я Военная ул., 2
Благоустройство памятника В.Горячева
За счет депутатских инициатив И.Гомолко выделено 150 тыс.р. на ремонт библиотеки в школе №95

Транссибирская ул., 1/1
Восстановление ДК Кировского округа
Комплексный ремонт начался в июне 2015 года, торжественное открытие состоялось летом 2016 года

Бетховена, 33
Газификация Старого Кировска
Кокорин передал часть объема газа, используемого компанией «АСК», населению для газификации более 1000 домовладений

Энергетиков, 67
Поддержка фестиваля "Журавушка"
«Новый город» помогает в организации творческого конкурса для детей, предоставляет призы

Энергетиков, 67
Социальные экскурсии в музеи, Ачаир
«Новый город» организует для кировчан экскурсии в Ачаирский крестовый монастырь, Свято-Никольский монастырь в Большекулачье, поездки в омские музеи: историко-краеведческий и «Либеров-центр»

Энергетиков, 67
Помощь в ремонте жилья для пострадавших от взрыва газа
Квартиры для расселения собственников квартир в доме,были непригодными для проживания, компания «АСК» отремонтировала жилье

1-я Тепловозная ул., 20
Ремонт дороги на Большие Поля
Член Оплота депутат Дмитрий Сахань, пролоббировал в горсовете ремонт дороги
Газификация
Член Оплота депутат Гомолко пролобировала в ОГС газификацию и скидки на подключние для жителей Захламино
Теплые остановки
Проведена реформа НТО, городская казна получила дополнительный доход в виде единовременной выплаты 28 млн рублей

Лизы Чайкиной, 8
Капремонт «судебных домов» через «Омскэлектро»
Губернатор добился выделения средств на капремонт домов по судебным решениям. Средства были переданы в городскую казну и осваивались через «Омскэлектро»

Лизы Чайкиной, 8
Реконструкция Шаронова
На Левобережье появилась новая дорога, соединившая метромост и Мост 60-летия ВЛКСМ, что позволило улучшить движение, разгрузить дорожную ситуацию на Левобережье

Ул Шаронова
Гостевой маршрут
Перед форумом с участием президентов России и Казахстана было необходимо срочно привести в порядок фасады домов по маршруту, на что выделили деньги из федерального бюджета

ул. 70 лет Октября, 25, корпус 2
Достройка Саламандры
Достройка одного из ключевых объектов 300-летия Омска, который должен был появиться еще в 2016 году, 
Музейная ул., 4
Крытый каток «Сибирский нефтяник»
Каток построили на месте игрового павильона стадиона, снесенного из-за аварийного состояния. Почти все расходы профинансированы из федеральных средств

пр. Мира, 13
Троллейбусы
32 троллейбуса «Адмирал» закупили за счёт софинансирования по федеральной программе

ул. Красный Путь, 84
Приобретение «Волгабасов»
20 автобусов были также закуплены в рамках фед. программы БКАД

2-я Солнечная ул., 27
Закупки новых автобусов 2018
Массированное обновление автопарка позволило остановить деградацию муниципального транспорта, увеличить пассажиропоток и выручку, сократить расходы на ремонт старой техники

2-я Солнечная ул., 27
Закупка новой дорожной техники
Региональное правительство помогло мэрии купить в лизинг 81 единицу техники, на эти цели было направлено 248 млн рублей

ул. Степная, 73
Достройка поликлиники на 1000 мест
«Юбилейный объект», не введенный в срок. Открытия поликлиники ждали много лет и пациенты, ведь на округ всего три поликлиники, и врачи, работавшие с двойной нагрузкой

пр. Комарова, 20
Новые трамваи
«Уралтрансмаш» поставил 24 травмая «Спектр». Впервые за много лет покупались трамваи, парк техники был изношен фактически на 100%

ул. Красный Путь, 84
БФ "Образовательная инициатива"


ул. Красный Путь, 101
Спартакиада детских домов «Динамовские старты»
Партнёром Спартакиады с 2007 года является ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова»

пр. Мира, 13
Омская стоянка
С 2008 года руководство ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» взяло на себя обязательство по сохранению и популяризации этого археологического памятника федерального значения

ул. 3-я Островская, 4
Конкурс детско-юношеского творчества «Мы созидаем! Техника руками детей»
Предприятие совместно со станцией юных техников организовало проект научно-технической тематики, популяризируя тем самым технические профессии

ул. Почтовая, 38
Иллюстрированная энциклопедия «Археология Омска»
Радиозавод проспонсировал выпуск книги, охватывающей период от каменного века до времени основания Омской крепости

10 лет Октября, 195
Беловодье (2015)
В качестве подарка горожанам реализовал уникальный для Омска проект ледового городка "Беловодье", имевший значительную популярность как место для проведения досуга в зимний период

ул. 3-я Островская, 4
Помощь КТОСам и школам в проведении мероприятий
С. Калинин оказал помощь в проведении в школах №№ 44,8,51,143,96 и КТОСах "Заозёрный-1" и "Заозерный-2"игры "Зарница", праздничных мероприятий

ул. Сергея Тюленина, 5
Сотрудничество с организацией Ветераны педагогического труда
За счет средств С.Калинина оплачивалось оздоровление в бассейне, оказана помощь в проведении мероприятий

ул. Лизы Чайкиной, 3
Благоустройство совместно с администрацией САО
С. Калинин оказывал помощь в организации субботников, выделение техники и оборудования. Проведено благоустройство памятных аншлагов Т. Белозерова и С. Тюленина, сделано освещение внутриквартальных проездов

Лизы Чайкиной, 8
Поддержка храма Нерукотворного Образа Спасителя
С. Калини выделил средства на охрану, ремонт, выделены материалы для создания мозаичного панно, ремонт кровли, замена ламп освещения, ремонт канализации и водопровода, ремонт отопления на сумму

просп. Менделеева, 1/1
Сотрудничество с Театром им. Л. Ермолаевой
С. Калинин оказал содействие в мероприятиях театра и выделил средства на ремонт

ул. Химиков, 27
Cтроительство главного корпуса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Голушко выбивал деньги на достройку многострадального здания, в том числе вместе с губернатором Назаровым обращался к Дмитрию Медведеву и главе Минобрнауки Ливанову

ул. Певцова, 4 корпус 1
Реставрация Никольского собора
Пролоббировал выделение средств по линии федерального Минкульта
ул. Ленина, 27
Реконструкция цирка
Здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности, существовал риск закрытия. Голушко добился выделения из федерального бюджета более 500 млн р. на реконструкцию

​просп. Карла Маркса, 43Б
Капремонт "судебных домов" через Омскэлектро
Губернатор добился выделения средств на капремонт домов по судебным решениям. Средства были переданы в городскую казну и осваивались через "Омскэлектро"

Лизы Чайкиной, 8
Реконструкция природного парка «Птичья гавань»
Голушко пролоббировал федеральное финансирование проекта. Реконструкция позволила благоустроить объект, сделать его комфортным местом рекреации для омичей

Енисейская ул., 1 к 2
Ежегодная заливка и ремонт хоккейных коробок
При поддержке С.Калинина проведена замена ламп для освещения, ремонт коробок, замена сетки рабицы установка счетчиков воды и эл.энергии в КТОСах Советского округа "Заозерный-2", "Заозёрный-1", "Энтузиастов"

просп. Менделеева, 8
Благоустройство у детской больницы
Обустройство стелы «Журавли», территории напротив детской клинической больницы № 3

ул. Магистральная, 31
Поддержка школ
ГК «Титан» оказывает шефскую помощь 3 общеобразовательным учреждениям – МБОУ «Надеждинской СОШ», МБОУ «Петровской СОШ №1», БОУ «Гимназия № 12»

Новая ул., 4А, село Надеждино
Школьная ул., 9, село Петровка
ул. Энтузиастов, 47
Благоустройство и озеленение
Работники ГК «Титан» регулярно проводят мероприятия по озеленению и благоустройству городской среды, в том числе в Сквере ветеранов — субботники, экологические акции. В тепличном хозяйстве выращиваются растения для озеленения города
Образование
«Титан» с 2011 г. проводит профориентационный проект «Тропинками ПАРКа». Совместно с Российским союзом химиков и другими промышленными предприятиями изданы брошюры «Химия побед», «Мифы о химии», «Элементы большого футбола».

пр. Губкина, 22
Поддержка церкви
При поддержке компании восстановлен Успенский собор, созданы или восстановлены храмы и малые архитектурные формы в районах Омской области

ул. Тарская, 7
Поддержка культуры
Совместно с Омским областным музеем изобразительных искусств им. М. А. Врубеля «Титан» реализовал интерактивные выставки «Химия и Искусство», издана книга «Третья столица. Омск. 1918–1919 годы». Совместно с министерством культуры Омской области — аудиокнига «Сундучок историй»

ул. Ленина, 3
Парк «Солнечный круг» для детей с особенностями развития
«Титан» выделил средства на парк «Солнечный круг», его особенность в расположенной на его территории игровой площадки заключается в их доступности для детей с двигательными нарушениями
Дорога для Титан Агро
Строительство дороги к «Биотехническому комплексу» ООО «Титан-Агро» в Северном промышленном узле Омска в целом улучшило транспортную связность этого нагруженного района компании

Красноярский тракт, 40/1
Программы корпоративного волонтерства «Добрый «Титан»
Вовлечение работников предприятий ГК «Титан» в благотворительную и волонтерскую деятельность, направленную на оказание помощи нуждающимся. Помощь детям, пожилым, малоимущим, экологические программы, культурно-просветительское направление

пр. Губкина, 22
Омский химический турнир среди школьников
«Полиом» поддержал командное соревнование учеников старших классов школ, позволяющее выявлять перспективные таланты в науке
ул. Тарская, 2
Культура
Фонд «Духовное наследие» выпустил ряд книг об истории Омска, местных писателях и поэтах

ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2
Cтроительства подъездной дороги к племенному репродуктору Омского бекона (за бюджет)
За счет дороги к предприятию, которое входит в число активов олигарха и товарища губернатора Романа Абрамовича, улучшилась дорожная инфраструктура в пригороде Омска

Лузино, ул.30 лет Победы, 16
Воскресенский собор
Бывший губернатор при помощи Андрея Голушко добился от федералов воссоздания потерянного храма. Открытие прошло в 2016 году в рамках 300-летия Омска

Спартаковская ул., 3А
Сотрудничество с КЦСОН Родник (Астафьев)
Ежегодно депутат Омского городского совета М. Астафьев участвует в благотворительных акциях и оказывает помощь многодетным, неполным и малообеспеченным семьям.
ул. Гуртьева, 7А
Дом с часами (благоустройство территории завода)
Часы открыли в 2016 году на новом здании завода, ставшем одной из достопримечательностей центра города

ул. Октябрьская, 111
Дорога на Красный Пахарь / 3-я Северная
Предприятие вложило половину от затрат на дорогу, которая соединяет улицы Герцена и Красный Пахарь, одновременно это улучшило и связность дорожной сети, и развитие площадок предприятия
Увеличение финансирования программы «Спортивный город»
Средства по инициативе
М. Астафьева направили на развитие дворового хоккея

ул. Думская, 1
Базовая кафедра ОмГТУ
Студенты кафедры получают возможность на базе компании получить практический опыт

пр. Мира, 15
Аппарат ИВЛ, оснащение оперблока экстренной хирургии в городской детской клинической больнице №3
Благодаря сотрудничеству с ОНПЗ крупнейшее детское медучреждение Западной Сибири кардинально обновило парк специализированной техники

ул. Магистральная, 31/2
Благоустройство проспекта Культуры
Реконструкция сквера на средства нефтезавода длилась три года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», он стал более уютным, комфортным и современным

пр. Культуры
Реконструкция детской библиотеки им. Пушкина
Благодаря поддержке ОНПЗ крупнейшая детская библиотека Омска превратилась в современную комфортную площадку для обучения и творчества

ул. 50 лет Октября, 98
Активити-клуб «Буквоград»
Проект создан инициативными омичами на средства гранта Омского НПЗ. В библиотеках города открыты интерактивные площадки, которые вовлекают детей в чтение и знакомят с лучшими произведениями, дают базовые знания по естественным наукам

ул. Герцена, 250
ул. Химиков, 12/2
Кабинет физиотерапии в городской больнице №6
Улучшилось оснащение медучреждения в Советском округе

Нефтезаводская ул., 53
Поставка дерматоскопов во все профильные поликлиники региона
Предприятие передало партию современных «Кожных микроскопов», которые позволяет за несколько минут провести скрининг кожи, что существенно повышает возможность выявления новообразований

ул. Дианова, 7Б
Площадки для воркаута
ОНПЗ построил уличные площадки, которые повышают доступность занятий спортом для всех омичей

Масленникова, 142
Межшкольный спорткомплекс на базе гимназии №84
На средства ОНПЗ построен новый комплекс, который предоставляет как широкие возможности для занятий спортом, так и для проведения детских состязаний

просп. Культуры, 15
Строительство спорткомплекса в Сквере молодоженов
Благодаря средствам ОНПЗ здесь появилась полноценная спортивная площадка с профессиональными тренажерами
Модернизация детской школы искусств №12
На средства предприятия проведен ремонт, открылся новый класс для занятий театрального отделения. Рядом с ним появилась гримерная и костюмерная

просп. Мира, 112
Реабилитационный аппарат «Мультитренер» для кардиодиспансера
ОНПЗ передал аппарат, позволяющий позволяет восстановить пациентов, которым требуется длительная реабилитационная программа, стал первым подобным оборудованием в Омской области

ул. Лермонтова, 41
Art-gaz.on
Благодаря грантовой поддержке ОНПЗ художественная школа № 3 создала арт-проект на тему экологии

ул. 5-я Кордная, 5
Реконструкция зала для тренировок в ДЮСШ №28
Омская федерация кикбоксинга на средства гранта ОНПЗ смогла провести ремонт зала и приобрести новый инвентарь

ул. Индустриальная, 4Б
Создание аудиокниг для слабовидящих детей
На средства гранта ОНПЗ на базе детской библиотеки «Заозёрная» открылась звукозаписывающая студия для создания аудиокниг для детей с нарушением зрения

ул. Заозёрная, 16
«Дорожная азбука»
Выделение гранта ОНПЗ помогло открыть в детском саду № 77 автомобильный городок с макетами светофоров и других элементов дорожной инфраструктуры

ул. Магистральная ул., 78
Реконструкция детской библиотеки им. Пушкина
Благодаря поддержке ОНПЗ крупнейшая детская библиотека Омска превратилась в современную комфортную площадку для обучения и творчества

ул. 50 лет Октября, 98
Открытие музея В.Я.Шебалина
Выделение гранта ОНПЗ помогло открыть первый в России музей выдающегося композитора и педагога Виссариона Шебалина в "Омской крепости"

ул. Партизанская, 5А
Активити-клуб «Буквоград»
Проект создан инициативными омичами на средства гранта Омского НПЗ. В библиотеках города открыты интерактивные площадки, которые вовлекают детей в чтение и знакомят с лучшими произведениями, дают базовые знания по естественным наукам

ул. Менжинского, 1В ул. Масленникова, 66
«VR-вояж в мир искусства»
На средства гранта нефтезавода детская художественная школа №3 купила шлемы виртуальной реальности со специальным ПО для 3Д-экскурсий по музеям мира

ул. Мамина-Сибиряка, 11
Музыкальные инструменты
ОНПЗ передал музыкальные инструменты в учреждения дополнительного образования

ул. Лобкова, 5А
Выставка «Видеть Невидимое»
Сбербанк оказал поддержку уникальной выставке картин «Видеть невидимое». были представлены рельефные копии знаменитых произведений из собрания Государственного музея изобразительных искусств

ул. Ленина, 3
«Молодые театры России»
Сбербанк выступил партнером XI Международного фестиваля «Молодые театры России»

ул. Красный Путь, 153
Поддержка предпринимательства
Омская область вошла в число регионов, где запущена бесплатная программа развития бизнеса от Сбербанка и Google для начинающих предпринимателей и собственников бизнеса

ул. Маршала Жукова, 4/1
Обучение преподавателей ВУЗов
Преподаватели омских ВУЗов прошли обучение в «Летней цифровой школе» Сбербанка по дополнительным профессиональным программам.
ул. Маршала Жукова, 4/1
«Зеленый марафон»
Сбербанк выступил организатором масштабного семейного спортивного праздника «Зеленый марафон"

Соборная площадь
Премия «Предприниматель ГОроДА»
Омское отделение Сбербанка выступило официальным партнером первой региональной премии «Предприниматель ГОроДА»

пр-т. Королёва, 1
Вложение в благоустройство мкр. Новоалександровский
Результат соглашения о развитии социального партнерства, подписанного мэром Вячеславом Двораковским и генеральным директором компании Владиславом Полочанским. Перечисленные энергетиками средства направлены на ремонт дороги, устройство тротуара, монтаж линии наружного освещения и обустройство остановок общественного транспорта в микрорайоне
Базовая кафедра «Промышленная энергетика» ОмГТУ
Базовая кафедра "Промышленная энергетика" была образована 15 августа 2017 года. Студенты кафедры получают возможность на базе компании получить практический опыт и после выпуска практически гарантированно найти работу

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