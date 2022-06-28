Приобретение медоборудования для городской больницы №11
В 2018 г. больнице передан высокоточный видеогастроскоп.
Адрес: ул. Заозерная, д. 9Б
Приобретение медоборудования для «Центра крови»
В 2018 г. БУЗОО «Центр крови» передан новый автоматизированный гематологический анализатор.
Адрес: ул. Магистральная, д. 33
Приобретение медоборудования для городской больницы №1
В 2018 г. в Городской клинической больнице №1 им А.Н. Кабанова, ингаляторий в детском отделении полностью переоснащен современным оборудованием, проведен ремонт.
Адрес: ул. Бульвар Архитекторов, д. 5
Строительство спортплощадки
В 2018 г. во дворе жилого дома построена спортивная площадка с уличными тренажерами.
Адрес: ул. Менделеева, д. 21
Создание площадки для воркаута
В 2018 г. во дворе жилого дома создана доступная для всех желающих площадка для занятий воркаутом.
Адрес: ул. Бархатовой, д. 3А
Установка уличных тренажеров для занятий альпинизмом
В 2018 г. для турклуба «Станция юных туристов» установлены уличные тренажеры для занятий альпинизмом.
Адрес: ул. Челюскинцев, д. 81А
Реконструкция библиотеки им. А.С. Пушкина
В 2018 г. завершен капитальный ремонт, обустройство и переоснащение детской библиотеки им. А.С. Пушкина.
Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 98
Приобретение медоборудования для городской больницы №6
В 2018 г. оборудован кабинет физиотерапии.
Адрес: ул. 1-я Осенняя, д. 79, пос. Береговой
Благоустройство детского эколого-биологического центра
В 2018 г. обустроена часть парка, разбиты дорожки, уложена плитка, высажены деревья и кустарники. Создан уникальный вольер для совиных. Проводятся образовательные экскурсии для школьников.
Адрес: ул. Жукова, д. 109
Построена детская спортивная площадка
В 2018 г. ОНПЗ построена детская спортивная площадка, проведены занятия с особенностями развития. Проект реализован с целью создания спортивной игровой среды, формирующей толерантное отношение к детям с ОВЗ.
Адрес: пгт. Биофабрика, д. 14
Строительство спортплощадки для детей с ограниченными возможностями
В 2018 г. построена спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями.
Адрес: Иртышская наб., д. 26
Создание детской фотомастерской
В 2018 г. создана фото и видео мастерская для детей, закуплено необходимое оборудование, проводятся специальные занятия.
Адрес: Омский район, село Петровка, библиотека, ул. Школьная, д. 11
Приобретение медоборудования для детской больницы №3
В 2018-2021 гг. Городской детской клинической больнице №3 передано несколько комплектов медицинского оборудования: аппарат искусственной вентиляции легких, операционные лампы, оборудование для экстренной хирургии и т.д.
Адрес: ул. Магистральная, д. 31/2
Обустройство пространства для детских кружков
В 2019 г. в Гимназии №84 создано и обустроено образовательное пространство для детских кружков по различным направлениям.
Адрес: пр. Культуры, д. 15
Приобретение медицинского оборудования для медсанчасти
В 2019 г. в Клиническую медико-санитарную часть №7 передан портативный УЗИ-сканнер.
Адрес: ул. Тварковского, д. 8
Оборудование скалолазных трасс
В 2019 г. в Омском колледже профессиональных технологий оборудованы две новые современные трассы для занятий скалолазанием.
Адрес: ул. Дианова, д. 33
Строительство спорткомплекса
В 2019 г. в сквере Молодоженов построен спортивный комплекс, оснащенный профессиональными многофункциональными тренажерами.
Адрес: Территория на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. 22 Апреля
Оборудование футбольного поля
В 2019 г. во дворе дома оборудовано новое футбольное поле.
Адрес: ул. Бородина
Приобретение медицинского оборудования для поликлиники
В 2019 г. Городской поликлиники №4 передан современный аппарат УЗИ.
Адрес: пр. Мира, д. 32Б
Оснащение детской школы искусств
В 2019 г. Детская школа искусств №6 имени Е.Ф. Светланова оснащена современным музыкальным и мультимедийным оборудованием: видеокамеры, телевизора, музыкального центра, головных микрофонных гарнитур для вокала, тубы и электропианино.
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, д.142
Оборудование детской библиотеки
В 2019 г. детской библиотеке приобретено оборудование для записи аудиокниг для слабовидящих детей.
Адрес: ул. Заозерная, д. 16
Благоустройство пр. Культуры
В 2019 г. завершился трехлетний проект по масштабному благоустройству пр. Культуры. Было создано новое городское пространство с новой детской площадкой, прогулочной зоной и озелененной территорией.
Адрес: пр. Культуры
Приобретение медицинского оборудования для кардиодиспансера
В 2019 г. Клиническому кардиологическому диспансеру передан первый в регионе мультитренер — уникальный реабилитационный комплекс компьютеризированных тренажеров.
Адрес: ул. Бульварная, д. 7
Строительство спортплощадки для пожилых и инвалидов
В 2019 г. Куйбышевскому дому-интернату для пожилых людей и инвалидов построена специализированная спортивная площадка для лечебной и самостоятельной физкультуры.
Адрес: ул. 10 лет Октября, д. 194
Строительство спорткомплекса для школы
В 2019 г. на базе гимназии №84 построен межшкольный мультидисциплинарный спортивный комплекс, а также хоккейная коробка.
Адрес: упр. Культуры, д. 15
Строительство спортивной площадки
В 2019 г. ОНПЗ на базе гимназии №84 построен межшкольный мультидисциплинарный спортивный комплекс, который предусматривает тренажеры и снаряды для различных видов спорта и тренировок.
Адрес: пр. Культуры, 15
Строительство спортивной площадки
В 2019 г. ОНПЗ построил спортивный комплекс с профессиональными многофункциональными тренажерами на территории Сквера молодоженов.
Адрес: Территория на пересечении улиц 50 лет Октября и 22 Апреля
Ремонт актового зала в школе №98
В 2019 г. произведен капитальный ремонт и полное переоборудование зала.
Адрес: ул. 50 лет Профсоюзов, д. 105
Реконструкция детской спортшколы
В 2019 г. реконструирован и переоборудован зал для кикбоксинга в детско-юношеской спортивной школе №28.
Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 287
Реконструкция детской школы искусств
В 2020 г. проведена масштабная реконструкция и переоборудование Детской школы искусств №12.
Адрес: пр. Мира, д. 112
Открытие театральной студии
В 2021 г. в БУК "Центр культуры Береговой" полностью оборудована и открыта театральная студия.
Адрес: ул. 1-я Осенняя, д. 45, пос. Береговой
Открытие творческого класса для детей с ограниченными возможностями
В 2021 г. в ДК им. Малунцева для детей с ограничениями по здоровью открыт класс для занятий творчеством. Приобретено специальное оборудование, мебель и материалы.
Адрес: пр. Мира, д. 58
Оборудование ДК им. В.Е. Часницкого
В 2021 г. ДК им. В.Е. Часницкого было оборудовано специализированной световой, звуковой и офисной техникой.
Адрес: Крутая Горка, ул. Российская, д. 10
Приобретение автомобиля скорой помощи
В 2021 г. для нужд Красноярского сельского поселения передан новый автомобиль скорой медицинской помощи.
Адрес: село Красноярка, ул. Ленина, д. 8
Открытие специализированного класса для детей-аутистов
В 2021 г. на базе школы №21 оборудован и открыт первый ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра.
Адрес: ул. Волгоградская, д. 34Б
Установка вазонов для уличных цветов
В 2021 г. приобретено и установлено 12 уличных бетонных вазонов для цветов вместо резиновых покрышек.
Адрес: пр. Менделеева, д. 23 А
Передача пожарной техники
В 2021 г. Управлению противопожарной службы по Омской области передано два пожарных автомобиля.
Приобретение картингов для школы олимпийского резерва
В 2022 г. детской школе олимпийского резерва №3 передано 10 новых картингов для автогонок.
Адрес: пр. Андрианова, д. 36
Открытие театральной студии
В 2022 г. на базе лицея №143 создана театральная студия для детей и взрослых.
Адрес: ул. Светлая, д. 5
Приобретение новых автобусов на газовом топливе
В 2022 г. Омску передано 20 автобусов работающих на природном газе, что позволит сделать общественный транспорт Омска комфортнее и снизит его воздействие на окружающую среду.
Адрес: ул. Гагарина, д. 34