В Роспотребнадзоре рассказали о паводковой ситуации в Омской области

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Региональный Роспотребнадзор продолжает контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в Омской области и следит за районами, которые наиболее сильно пострадали от паводка.
Сейчас в Знаменском районе работает мобильная лаборатория для оперативного проведения исследований в зоне подтопления, мониторинг качества воды проходит ежедневно. В пунктах временного размещения, где живут пострадавшие от паводка, тщательно отслеживается качество питания и условия пребывания граждан. На территориях, которые уже удалось освободить от воды, началась дезинфекция.
Также в населенных пунктах продолжают ставить прививки против вирусного гепатита А и дизентерии. Вакцинировано уже более 5400 человек.