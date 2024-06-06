В Роспотребнадзоре рассказали о паводковой ситуации в Омской области

Сейчас в Знаменском районе работает мобильная лаборатория для оперативного проведения исследований в зоне подтопления, мониторинг качества воды проходит ежедневно. В пунктах временного размещения, где живут пострадавшие от паводка, тщательно отслеживается качество питания и условия пребывания граждан. На территориях, которые уже удалось освободить от воды, началась дезинфекция.