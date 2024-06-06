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Updated Сегодня, 10:50

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В Роспотребнадзоре рассказали о паводковой ситуации в Омской области

6 июня 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
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В Роспотребнадзоре рассказали, как в Омской области борются с паводком

В районах Омской области, которые наиболее сильно подверглись затоплению во время паводка, продолжается работа по ликвидации последствий подтопления.

Региональный Роспотребнадзор продолжает контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в Омской области и следит за районами, которые наиболее сильно пострадали от паводка.

Сейчас в Знаменском районе работает мобильная лаборатория для оперативного проведения исследований в зоне подтопления, мониторинг качества воды проходит ежедневно. В пунктах временного размещения, где живут пострадавшие от паводка, тщательно отслеживается качество питания и условия пребывания граждан. На территориях, которые уже удалось освободить от воды, началась дезинфекция.

Также в населенных пунктах продолжают ставить прививки против вирусного гепатита А и дизентерии. Вакцинировано уже более 5400 человек.

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