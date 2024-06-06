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Updated Сегодня, 05:08

Иллюстрация

Новые затопленные территории. В Омской области снова расширили зону ЧС

6 июня 2024, 05:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области зону ЧС расширили за счет Тары и Муромцево

Для жителей населенных пунктов, включенных в границы зоны ЧС, предусмотрена денежная компенсация.

В Омской области в границы зоны ЧС добавили новые населенные пункты, пострадавшие от паводка. Соответствующее распоряжение 4 июня подписал губернатор Виталий Хоценко.

Помимо деревень и сел Усть-Ишимского и Тевризского районов пострадавшими от паводка признали также дома, расположенные в Тарском и Муромцевском районах.

Скриншот распоряженияСкриншот распоряжения
Скриншот распоряжения
Фото: publication.pravo.gov.ru

В Таре это дома по улицам Гоголя, Казанская, Пушкина и Комсомольская, в Муромцево — домовладения на Лермонтова, Степной. Теперь жители новых включенных в зону ЧС пунктов могут претендовать на компенсацию за причиненный ущерб. Ее выплачивают как раз в случае нахождения дома на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации.

Добавим, что уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима падает несколько дней подряд. Но сотни домов все еще остаются затопленными.

Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Паводок#Компенсация#Новости#Муромцевский район#Режим ЧС#Тевризский район#Чс#Усть-Ишимский район#Тара#Затопление#Распоряжение#Затопление Усть-Ишима
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