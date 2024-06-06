Новые затопленные территории. В Омской области снова расширили зону ЧС

В Таре это дома по улицам Гоголя, Казанская, Пушкина и Комсомольская, в Муромцево — домовладения на Лермонтова, Степной. Теперь жители новых включенных в зону ЧС пунктов могут претендовать на компенсацию за причиненный ущерб. Ее выплачивают как раз в случае нахождения дома на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации.