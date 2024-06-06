Новые затопленные территории. В Омской области снова расширили зону ЧС

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В Омской области в границы зоны ЧС добавили новые населенные пункты, пострадавшие от паводка. Соответствующее распоряжение 4 июня подписал губернатор Виталий Хоценко.
Помимо деревень и сел Усть-Ишимского и Тевризского районов пострадавшими от паводка признали также дома, расположенные в Тарском и Муромцевском районах.
В Таре это дома по улицам Гоголя, Казанская, Пушкина и Комсомольская, в Муромцево — домовладения на Лермонтова, Степной. Теперь жители новых включенных в зону ЧС пунктов могут претендовать на компенсацию за причиненный ущерб. Ее выплачивают как раз в случае нахождения дома на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации.
Добавим, что уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима падает несколько дней подряд. Но сотни домов все еще остаются затопленными.