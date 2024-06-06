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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Омичи пожаловались на открытый колодец в микрорайоне Амур-2

Стоит с прошлого месяца. Омичи пожаловались на открытый люк в микрорайоне Амур-2

6 июня 2024, 12:09
Фото: gorod55.ru

Омичи пожаловались на открытый колодец в микрорайоне Амур-2

Омичка Мария рассказала Городу55, что в микрорайоне Амур-2 с конца прошлого месяца стоит открытый колодец, что вызывает беспокойство у жителей.

Омичка Мария обратилась в редакцию Города55 с жалобой на состояние колодца в микрорайоне Амур-2. По ее словам, люк открыт с конца прошлого месяца, такое положение дел может быть опасно для прохожих, так как колодец расположен близко к тротуару.

«Это так задумано или все-таки кто-то должен отвечать за такой „порядок“? С 31 мая так стоит. Недалеко от магазина „Лента“ в Амуре-2», — рассказала местная жительница.
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Предоставлено Городу55Предоставлено Городу55
Предоставлено Городу55Предоставлено Городу55
Предоставлено Городу55
Фото: gorod55.ru

Напомним, что несколько дней назад Центральный районный суд вынес приговор чиновнику Юрию Макарину, он признан виновным в халатности, из-за которой серьезно пострадал ребенок. 7-летний школьник гулял с друзьями во дворе и провалился в открытый колодец.

По мнению следствия, именно Макарин должен был выявлять открытые люки, чтобы не допустить травмирования людей. Однако он не исполнил свои обязанности, из-за чего и произошел несчастный случай.

Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Люк#Опасность#Жалоба#Колодец#Открытый колодец#Открытый люк
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