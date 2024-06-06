Стоит с прошлого месяца. Омичи пожаловались на открытый люк в микрорайоне Амур-2

Омичка Мария обратилась в редакцию Города55 с жалобой на состояние колодца в микрорайоне Амур-2. По ее словам, люк открыт с конца прошлого месяца, такое положение дел может быть опасно для прохожих, так как колодец расположен близко к тротуару.