Стоит с прошлого месяца. Омичи пожаловались на открытый люк в микрорайоне Амур-2

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Омичка Мария обратилась в редакцию Города55 с жалобой на состояние колодца в микрорайоне Амур-2. По ее словам, люк открыт с конца прошлого месяца, такое положение дел может быть опасно для прохожих, так как колодец расположен близко к тротуару.
«Это так задумано или все-таки кто-то должен отвечать за такой „порядок“? С 31 мая так стоит. Недалеко от магазина „Лента“ в Амуре-2», — рассказала местная жительница.
Напомним, что несколько дней назад Центральный районный суд вынес приговор чиновнику Юрию Макарину, он признан виновным в халатности, из-за которой серьезно пострадал ребенок. 7-летний школьник гулял с друзьями во дворе и провалился в открытый колодец.
По мнению следствия, именно Макарин должен был выявлять открытые люки, чтобы не допустить травмирования людей. Однако он не исполнил свои обязанности, из-за чего и произошел несчастный случай.