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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Иван Колесник

В Омской области переназначили министра спорта Ивана Колесника

5 июня 2024, 07:22
Фото: Пресс-служба минспорта Омской области
Иван Колесник
Процедура носит формальный характер из-за переименования и изменения структуры ведомства.

В Омской области министром спорта назначили Ивана Колесника. Соответствующее распоряжение накануне, 4 июня, подписал губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Колесника Ивана Андреевича министром спорта Омской области 5 июня 2024 года сроком на один год, освободив его от замещаемой должности министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 4 июня 2024 года», — говорится в документе.

Отметим, что министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта разделили на две структуры: министерство спорта и подведомственное ему Главное управление молодежной политики. Последним будет руководить Светлана Лопуценко.

В Омской области появилось Главное управление молодежной политики
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Министр спорта#Иван Колесник#Виталий Хоценко#Светлана Лопуценко
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