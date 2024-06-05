В Омской области переназначили министра спорта Ивана Колесника

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Омской области министром спорта назначили Ивана Колесника. Соответствующее распоряжение накануне, 4 июня, подписал губернатор Виталий Хоценко.
«Назначить Колесника Ивана Андреевича министром спорта Омской области 5 июня 2024 года сроком на один год, освободив его от замещаемой должности министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 4 июня 2024 года», — говорится в документе.
Отметим, что министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта разделили на две структуры: министерство спорта и подведомственное ему Главное управление молодежной политики. Последним будет руководить Светлана Лопуценко.