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Покусали детей. Суд обязал пасечника перестать разводить пчел рядом с жилым домом

4 июня 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
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Суд запретил пасечнику разводить пчел после жалобы омички

Суд рассмотрел иск омички, которая просила запретить пасечникам содержать ульи рядом с ее домом.

Омский суд рассмотрел иск многодетной матери о запрете пасечникам заниматься пчеловодством вблизи ее дома. Омичка рассказала, что ее соседи по участку разводят пчел, которые периодически залетают на территорию ее дома и кусают детей. У тех, в свою очередь, появляется аллергическая реакция.

Суд заключил, что такое положение дел представляет реальную опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних детей женщины и нарушает ее права. В результате, с учетом заключения прокурора, суд запретил пчеловоду содержать пасеки рядом с домом омички.

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