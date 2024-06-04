Покусали детей. Суд обязал пасечника перестать разводить пчел рядом с жилым домом

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Омский суд рассмотрел иск многодетной матери о запрете пасечникам заниматься пчеловодством вблизи ее дома. Омичка рассказала, что ее соседи по участку разводят пчел, которые периодически залетают на территорию ее дома и кусают детей. У тех, в свою очередь, появляется аллергическая реакция.
Суд заключил, что такое положение дел представляет реальную опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних детей женщины и нарушает ее права. В результате, с учетом заключения прокурора, суд запретил пчеловоду содержать пасеки рядом с домом омички.