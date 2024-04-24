«Столовая» для пчел и бабочек. Почему нельзя срывать первоцветы в Омской области

Интересно, что сбор первоцветов может серьезно ударить по экосистеме. Если сорвать такой цветок, то может погибнуть его «подземная» часть — корни, клубни и луковицы. К тому же, срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений. К этому добавляется вред цветам от весенних пожаров, после которых растения плохо восстанавливаются и некоторое время не цветут.