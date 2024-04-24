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«Столовая» для пчел и бабочек. Почему нельзя срывать первоцветы в Омской области

«Столовая» для пчел и бабочек. Почему нельзя срывать первоцветы в Омской области

24 апреля 2024, 05:27
Фото: Алена Семикина
Весна радует глаз не только птичьими трелями и зеленой травой, но и первыми цветами. Подснежники в Омской области не растут, но за городом и даже вблизи него вполне можно встретить робкие цветные «фонарики».

Хрупкая красота радует глаз всего несколько недель, но это время цветения бесценно для природы. Первоцветы — «столовая» для пчел и бабочек, а для почвы — сохранение влаги.

Как рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и биологического образования ОмГПУ Наталья Пликина, в Красную книгу Омской области занесено 8 видов растений-первоцветов. Это адонис волжский, адонис пушистый, рябчик малый, тюльпан поникающий, гусиный лук желтый, ирис низкий, ирис сизоватый и валериана клубненосная.

Адонис волжскийАдонис волжский
Адонис пушистыйАдонис пушистый
Рябчик малыйРябчик малый
Ирис низкийИрис низкий
Ирис сизоватыйИрис сизоватый
Валериана клубненоснаяВалериана клубненосная
Адонис волжский
Фото: Наталья Пликина

Чаще всего на прогулке можно встретить наиболее распространенные первоцветы — простел желтеющий (в народе называют «сон-травой»), ветреницу лесную, адонис весенний. Но собирать весенний букет специалисты категорически не советуют: такие цветы долго стоять в вазе и радовать глаз не будут и быстро увянут.

Интересно, что сбор первоцветов может серьезно ударить по экосистеме. Если сорвать такой цветок, то может погибнуть его «подземная» часть — корни, клубни и луковицы. К тому же, срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений. К этому добавляется вред цветам от весенних пожаров, после которых растения плохо восстанавливаются и некоторое время не цветут.

Прострел желтеющийПрострел желтеющий
Ветреница леснаяВетреница лесная
Прострел желтеющий
Фото: Наталья Пликина

Каждую весну природоохранные организации и эковолонтеры призывают не рвать и не топтать красоту, а сохранить ее нетронутой для себя, потомков, всей цепочки зверей и насекомых, которым они жизненно необходимы.

Кстати, за незаконный сбор растений, занесенных в Красную книгу Омской области, предусмотрен административный штраф: для граждан — от 2,5 до 3 тыс рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тыс рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тыс рублей.

Фото: Алена Семикина

Ранее Город55 рассказывал, почему не стоит «спасать» зайчат, которые одиноко спят в траве весной или осенью. Узнать подробнее можно по ссылке ниже.

Беляк, русак, тумак. Почему не надо «спасать» зайцев, родившихся весной и осенью
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Пожары#Штраф#Почва#Новости#Цветы#Весна#Природа#Растения
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