«Столовая» для пчел и бабочек. Почему нельзя срывать первоцветы в Омской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Хрупкая красота радует глаз всего несколько недель, но это время цветения бесценно для природы. Первоцветы — «столовая» для пчел и бабочек, а для почвы — сохранение влаги.
Как рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и биологического образования ОмГПУ Наталья Пликина, в Красную книгу Омской области занесено 8 видов растений-первоцветов. Это адонис волжский, адонис пушистый, рябчик малый, тюльпан поникающий, гусиный лук желтый, ирис низкий, ирис сизоватый и валериана клубненосная.
Чаще всего на прогулке можно встретить наиболее распространенные первоцветы — простел желтеющий (в народе называют «сон-травой»), ветреницу лесную, адонис весенний. Но собирать весенний букет специалисты категорически не советуют: такие цветы долго стоять в вазе и радовать глаз не будут и быстро увянут.
Интересно, что сбор первоцветов может серьезно ударить по экосистеме. Если сорвать такой цветок, то может погибнуть его «подземная» часть — корни, клубни и луковицы. К тому же, срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений. К этому добавляется вред цветам от весенних пожаров, после которых растения плохо восстанавливаются и некоторое время не цветут.
Каждую весну природоохранные организации и эковолонтеры призывают не рвать и не топтать красоту, а сохранить ее нетронутой для себя, потомков, всей цепочки зверей и насекомых, которым они жизненно необходимы.
Кстати, за незаконный сбор растений, занесенных в Красную книгу Омской области, предусмотрен административный штраф: для граждан — от 2,5 до 3 тыс рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тыс рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тыс рублей.
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