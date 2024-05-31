Не хилые штрафы: как правильно ездить на велосипеде по дорогам

Лучше всего родителям учить детей до семи лет кататься на велосипеде в пешеходной зоне и по дорожкам, вдоль велосипедных дорожек и на тротуарах. Ребятам от 7 до 14 лет могут уже кататься на велосипедной дорожке, но взрослые далеко не отходят.