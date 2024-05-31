Не хилые штрафы: как правильно ездить на велосипеде по дорогам

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:02
Лучше всего родителям учить детей до семи лет кататься на велосипеде в пешеходной зоне и по дорожкам, вдоль велосипедных дорожек и на тротуарах. Ребятам от 7 до 14 лет могут уже кататься на велосипедной дорожке, но взрослые далеко не отходят.
Подростки, достигшие возраста 14 лет и старше имеют право кататься по отдельной полосе для велосипедистов. Также допускается езда по правому краю дороги, если нет велодорожки и выделенной полосы, велосипедисты едут колонной, если груз или прицеп велосипеда шире 1 метра и может задеть окружающих.
При этом действует строгий запрет на езду по встречной полосе или на скоростных магистралях. Взрослым велосипедистам можно кататься по пешеходным дорожкам, но тогда, когда нет ни выделенной полосы, ни велосипедной дорожки, ни возможности ехать по краю автодороги.
Разрешается езда в зоне пешеходов если рядом едет ребенок от 7 до 14 лет, либо у взрослого установлено детское кресло для перевозки ребенка (п. 24.2. ПДД). С маленькими детьми выезжать к машинам — нельзя.
Краем проезжей части считается часть асфальта с правой стороны. Она имеет линию разметки 1.2, выделена белой полосой. Стоит уточнить, что она есть не на всех дорогах. За краем дороги — обочина. Это край проезжей части из насыпи или гравия, граница дорожного покрытия.
поворот налево — вытягиваем левую руку в левую сторону;
поворот направо —вытягиваем правую руку в правую сторону;
торможение — любая рука поднята вверх.
Штраф за отсутствие шлема не предусмотрен.