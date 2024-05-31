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Не хилые штрафы: как правильно ездить на велосипеде по дорогам

Не хилые штрафы: как правильно ездить на велосипеде по дорогам

31 мая 2024, 17:00
Фото: gorod55.ru
Знать правила дорожного движения нужно всем — и водителям, и пешеходам, и велосипедистам. Какие штрафы грозят за их нарушения людям на двух колесах? Подробности — в материале Города55.

Безопасность детей на велосипеде

Лучше всего родителям учить детей до семи лет кататься на велосипеде в пешеходной зоне и по дорожкам, вдоль велосипедных дорожек и на тротуарах. Ребятам от 7 до 14 лет могут уже кататься на велосипедной дорожке, но взрослые далеко не отходят.

ПДД для подростков от 14 лет и взрослых велосипедистов

Подростки, достигшие возраста 14 лет и старше имеют право кататься по отдельной полосе для велосипедистов. Также допускается езда по правому краю дороги, если нет велодорожки и выделенной полосы, велосипедисты едут колонной, если груз или прицеп велосипеда шире 1 метра и может задеть окружающих.

При этом действует строгий запрет на езду по встречной полосе или на скоростных магистралях. Взрослым велосипедистам можно кататься по пешеходным дорожкам, но тогда, когда нет ни выделенной полосы, ни велосипедной дорожки, ни возможности ехать по краю автодороги.

Разрешается езда в зоне пешеходов если рядом едет ребенок от 7 до 14 лет, либо у взрослого установлено детское кресло для перевозки ребенка (п. 24.2. ПДД). С маленькими детьми выезжать к машинам — нельзя.

Фото: gorod55.ru

Край дороги и обочина: разница

Краем проезжей части считается часть асфальта с правой стороны. Она имеет линию разметки 1.2, выделена белой полосой. Стоит уточнить, что она есть не на всех дорогах. За краем дороги — обочина. Это край проезжей части из насыпи или гравия, граница дорожного покрытия.

Велосипедистам нельзя

  • ехать на неисправном велосипеде во избежание падения, травм и столкновения с автомобилями или пешеходами;
  • ездить нетрезвыми за рулем;
  • возить грузы, которые выступают шире велосипеда более чем на полметра с каждой стороны;
  • перевозить детей без кресла;
  • убирать с руля две руки одновременно;
  • переезжать пешеходный переход, не спешиваясь;
  • поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, где ходят трамваи и/или две полосы и более в одном направлении.

Сигналы велосипедиста для пешеходов и автомобилистов

поворот налево — вытягиваем левую руку в левую сторону;

поворот направо —вытягиваем правую руку в правую сторону;

торможение — любая рука поднята вверх.

Штрафы за нарушения ПДД велосипедистом

  • 800 рублей — за нарушение правил езды по дороге, пересечение пешехода на велосипеде (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ)
  • 1 — 1,5 тыс рублей — за езду в нетрезвом виде (ч.3 ст. 12.29 КоАП РФ)
  • 1 тыс рублей — за создание помех во время движения по дороге (ч. 1 ст. 12.30 КоАП)
  • 1 — 1,5 тыс рублей — за причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью окружающих (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ)

Штраф за отсутствие шлема не предусмотрен.

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#Алина Ясинская#Общество#ПДД#Россия#Штраф#Новости#Велосипедист#Велосипедисты#Велосипед#Нарушения ПДД
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