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Велосипедист в тяжелом состоянии попал в больницу после аварии под Омском

В больнице с тяжелыми травмами. Под Омском водитель легковушки сбил велосипедиста

11 ноября 2023, 06:15
Фото: Пресс-служба омской полиции

Велосипедист в тяжелом состоянии попал в больницу после аварии под Омском

ДТП произошло на трассе Омск — Нижняя Омка 10 ноября.

В пресс-службе омской полиции сообщили об аварии, произошедшей вечером 10 ноября. 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 на трассе Омск — Нижняя Омка сбил велосипедиста. Последний двигался в попутном направлении.

43-летнего велосипедиста в итоге доставили в больницу: он получил тяжелые травмы.

Полицейские в настоящий момент проводят проверку по факту произошедшего, после которой будут установлены все причины и обстоятельства аварии.

ДТП на трассе Омск-Нижняя ОмкаДТП на трассе Омск-Нижняя Омка
ДТП на трассе Омск-Нижняя Омка
Фото: Пресс-служба омской полиции

Напомним, что ранее жесткое ДТП произошло в Омске. Девушка не справилась с управлением и врезалась в уличный павильон. Также она сбила нескольких пешеходов на парковке у гипермаркета на 6-й Станционной.

Без прав за руль. Омичка въехала в уличный павильон и сбила пешеходов на парковке
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Пострадавшие#Авария#Больница#Новости#Велосипедист#Юлия Истомина
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