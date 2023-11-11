В больнице с тяжелыми травмами. Под Омском водитель легковушки сбил велосипедиста

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В пресс-службе омской полиции сообщили об аварии, произошедшей вечером 10 ноября. 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 на трассе Омск — Нижняя Омка сбил велосипедиста. Последний двигался в попутном направлении.
43-летнего велосипедиста в итоге доставили в больницу: он получил тяжелые травмы.
Полицейские в настоящий момент проводят проверку по факту произошедшего, после которой будут установлены все причины и обстоятельства аварии.
Напомним, что ранее жесткое ДТП произошло в Омске. Девушка не справилась с управлением и врезалась в уличный павильон. Также она сбила нескольких пешеходов на парковке у гипермаркета на 6-й Станционной.