Задолжала 450 тыс. Омичка получила 100 часов обязательных работ за долги по алиментам

Оказалось, что у омички отобрали родительские права, а ее четверых дочерей воспитывает опекун. Женщину обязали выплачивать алименты своим детям до их совершеннолетия. Но, поскольку женщина была безработной и получала нерегулярный доход, она могла платить только 500–1000 рублей в месяц. Из-за этого у нее накопился долг.