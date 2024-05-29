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Задолжала 450 тыс. Омичка получила 100 часов обязательных работ за долги по алиментам

29 мая 2024, 08:42
Фото: Город55
иллюстрация

Омичке назначили 100 часов обязательных работ за неуплату 450 тыс руб алиментов

Омские приставы рассказали, что 41-летнюю омичку приговорили к 100 часам обязательных работ за неуплату алиментов. Ранее у нее отобрали родительские права и обязали платить алименты. В итоге безработная женщина накопила долг в размере 450 тысяч.

В пресс-службе омских приставов рассказали, что 41-летняя омичка была наказана за неуплату алиментов и приговорена к 100 часам обязательных работ. Женщина накопила долг в 450 тысяч рублей.

Оказалось, что у омички отобрали родительские права, а ее четверых дочерей воспитывает опекун. Женщину обязали выплачивать алименты своим детям до их совершеннолетия. Но, поскольку женщина была безработной и получала нерегулярный доход, она могла платить только 500–1000 рублей в месяц. Из-за этого у нее накопился долг.

Судебный пристав предупредил должницу об ответственности за неуплату алиментов. Однако она продолжала избегать встреч и не пыталась погасить долг. Тогда ее доставили в отдел судебных приставов, где составили административный протокол за неуплату алиментов.

В суде омичку признали виновной и назначили 100 часов обязательных работ по благоустройству поселка. После отработки долга она официально трудоустроилась, и теперь с ее зарплаты будут удерживать средства в счет погашения задолженности.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Судебные приставы#Алименты#Новости#Лишение родительских прав
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