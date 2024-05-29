Задолжала 450 тыс. Омичка получила 100 часов обязательных работ за долги по алиментам

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В пресс-службе омских приставов рассказали, что 41-летняя омичка была наказана за неуплату алиментов и приговорена к 100 часам обязательных работ. Женщина накопила долг в 450 тысяч рублей.
Оказалось, что у омички отобрали родительские права, а ее четверых дочерей воспитывает опекун. Женщину обязали выплачивать алименты своим детям до их совершеннолетия. Но, поскольку женщина была безработной и получала нерегулярный доход, она могла платить только 500–1000 рублей в месяц. Из-за этого у нее накопился долг.
Судебный пристав предупредил должницу об ответственности за неуплату алиментов. Однако она продолжала избегать встреч и не пыталась погасить долг. Тогда ее доставили в отдел судебных приставов, где составили административный протокол за неуплату алиментов.
В суде омичку признали виновной и назначили 100 часов обязательных работ по благоустройству поселка. После отработки долга она официально трудоустроилась, и теперь с ее зарплаты будут удерживать средства в счет погашения задолженности.