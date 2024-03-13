Поможет психолог. В Омске признали вменяемой мать, которая жила с трупом ребенка

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Стало известно, что жительницу Омска, на балконе которой нашли мертвого ребенка, признали вменяемой. Эта история получила широкую огласку примерно год назад. Труп младенца был в многоэтажном доме на улице Лукашевича.
О нем узнали, когда знакомый женщины обеспокоился исчезновением ребенка. Он несколько месяцев после родов не видел малышку и обратился в полицию. Собственно, после этого начались разбирательства. Кстати, этот заявитель был отцом. Его насторожило, что мать его ребенка отказывается долгое время ее показывать.
Труп девочки пролежал на балконе четыре месяца. Проведены экспертизы, которые показали, что история не связана с криминалом, насильственных действий не было. Известно, что 34-летняя омичка предпочла рожать дома, так что никаких наблюдений со стороны специалистов не проводилось.
В отношении матери возбудили уголовное дело и отправили ее на проверку для оценки вменяемости. В региональном следкоме позднее сообщили, что женщину по итогу оправдали и признали вменяемой по результатам психиатрического обследования. Эксперты посчитали, что в принудительном лечении она не нуждается.
В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, которая на протяжении четырех месяцев хранила на балконе квартиры труп своего ребенка. Женщину признали невиновной, обследование показало ее вменяемость. Она работает с психологом.
У омички уже есть трехлетняя дочь, которую забирали органы опеки. Теперь она вновь живет с матерью.
До этого Город55 писал о жестокой расправе над младенцем в районе улицы Малиновского. Там в преддверии 2024 года в мусорном баке нашли труп ребенка. Девочка, как показала экспертиза, родилась живой и доношенной. Смерть, по оценке специалистов, наступила из-за переохлаждения — девочка жила всего несколько часов и замерзла насмерть.