Поможет психолог. В Омске признали вменяемой мать, которая жила с трупом ребенка

О нем узнали, когда знакомый женщины обеспокоился исчезновением ребенка. Он несколько месяцев после родов не видел малышку и обратился в полицию. Собственно, после этого начались разбирательства. Кстати, этот заявитель был отцом. Его насторожило, что мать его ребенка отказывается долгое время ее показывать.