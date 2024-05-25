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Любитель чистоты. Полиция ищет омича, укравшего из магазина девять дезодорантов

25 мая 2024, 05:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

Полицейские разыскивают омича, укравшего из магазина девять дезодорантов

Инцидент произошел в магазине на улице 2-й Поселковой, действия мужчины попали на записи камер видеонаблюдения.

Сотрудники отдела полиции №7 разыскивают омича, который подозревается к краже из магазина на улице 2-й Поселковой.

По предварительным данным, он похитил из торгового зала девять дезодорантов, но не смог уйти незамеченным. Его действия попали на записи камер видеонаблюдения. Сумма ущерба составила 3 500 рублей. Фотографии мужчины опубликовали в омской полиции.

«Если вы узнали разыскиваемого, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-923-035-17-00 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее Город55 писал о поисках омича, который разбил стекло теплой остановки выстрелом из пневматического пистолета.

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#Анастасия Баянова#Полицейские#Полиция#Омск#Розыск#Магазин#Похититель#Новости#Похищение#Магазины#Розыск по делу#Разыскивают#Похищенное имущество
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