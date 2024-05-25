Любитель чистоты. Полиция ищет омича, укравшего из магазина девять дезодорантов

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Сотрудники отдела полиции №7 разыскивают омича, который подозревается к краже из магазина на улице 2-й Поселковой.
По предварительным данным, он похитил из торгового зала девять дезодорантов, но не смог уйти незамеченным. Его действия попали на записи камер видеонаблюдения. Сумма ущерба составила 3 500 рублей. Фотографии мужчины опубликовали в омской полиции.
«Если вы узнали разыскиваемого, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-923-035-17-00 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.
Ранее Город55 писал о поисках омича, который разбил стекло теплой остановки выстрелом из пневматического пистолета.