Любитель чистоты. Полиция ищет омича, укравшего из магазина девять дезодорантов

По предварительным данным, он похитил из торгового зала девять дезодорантов, но не смог уйти незамеченным. Его действия попали на записи камер видеонаблюдения. Сумма ущерба составила 3 500 рублей. Фотографии мужчины опубликовали в омской полиции.