Выгуляйте своего внутреннего ребенка: кони, страусы и замок ужасов на новом маршруте

Что еще интересного? Конный клуб — единственный расположенный в самом центре города. Можно попробовать себя в качестве наездника или просто полюбоваться лошадьми, пробегая мимо. Недалеко — страусиный двор. Не знаете, как приучить детей к спорту и регулярным пробежкам? Пообещайте им знакомство с милыми пернатыми по пути, и домочадцы охотно к вам присоединятся.