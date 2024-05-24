Выгуляйте своего внутреннего ребенка: кони, страусы и замок ужасов на новом маршруте

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
По дороге увидите много такого, от чего ваш ребенок (не важно, внешний или внутренний) придет в восторг.
Например, замок ужасов. Этот аттракцион появился в омском парке в 2018 году. После пробежки можете заглянуть, местные монстры вас ждут! Но сначала — музыкальный фонтан. Большой, 200 квадратных метров. А струй в нем ровно 55 — это, кстати, автомобильный код города Омск. Если на улице жарко — вполне можно освежиться. Дети и взрослые постоянно тут плещутся.
Что еще интересного? Конный клуб — единственный расположенный в самом центре города. Можно попробовать себя в качестве наездника или просто полюбоваться лошадьми, пробегая мимо. Недалеко — страусиный двор. Не знаете, как приучить детей к спорту и регулярным пробежкам? Пообещайте им знакомство с милыми пернатыми по пути, и домочадцы охотно к вам присоединятся.
Также вы будете пробегать через зоопарк и хаски-парк. Завершить пробежку можно у живописного озера. Прихватите что-нибудь вкусное!