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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:10

Выгуляйте своего внутреннего ребенка: кони, страусы и замок ужасов на новом маршруте

Выгуляйте своего внутреннего ребенка: кони, страусы и замок ужасов на новом маршруте

24 мая 2024, 06:08
Фото: 1MI
Выгуляйте своего внутреннего ребенка: кони, страусы и замок ужасов на новом маршруте
После реконструкции сразу нескольких парков в Омске появилось огромное количество мест для бега и велопрогулок. Сочетать полезное с приятным можно, например, в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

По дороге увидите много такого, от чего ваш ребенок (не важно, внешний или внутренний) придет в восторг.

Фото: 1MI

Например, замок ужасов. Этот аттракцион появился в омском парке в 2018 году. После пробежки можете заглянуть, местные монстры вас ждут! Но сначала — музыкальный фонтан. Большой, 200 квадратных метров. А струй в нем ровно 55 — это, кстати, автомобильный код города Омск. Если на улице жарко — вполне можно освежиться. Дети и взрослые постоянно тут плещутся.

Фото: 1MI

Что еще интересного? Конный клуб — единственный расположенный в самом центре города. Можно попробовать себя в качестве наездника или просто полюбоваться лошадьми, пробегая мимо. Недалеко — страусиный двор. Не знаете, как приучить детей к спорту и регулярным пробежкам? Пообещайте им знакомство с милыми пернатыми по пути, и домочадцы охотно к вам присоединятся.

Фото: 1MI

Также вы будете пробегать через зоопарк и хаски-парк. Завершить пробежку можно у живописного озера. Прихватите что-нибудь вкусное!

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,42 км
  • Время: 17 минут в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто не стареет душой
#Город#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
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