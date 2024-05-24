Призера Олимпиады из СССР задержали за торговлю наркотиками. Как так получилось

По итогу Варганова попала в руки полицейских. Ее партнеров также арестовали, но чуть позже. У задержанных забрали все, что нашли: наркотики и деньги в разных валютах. Именитую пловчиху позже отпустили под залог (кто внес деньги до сих пор неизвестно, есть информация, что люди из наркокартеля), однако на этом ее история не кончилась.