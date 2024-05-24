Призера Олимпиады из СССР задержали за торговлю наркотиками. Как так получилось

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Оказалось, что Светлана ввязалась в криминальный бизнес в Индии, где, собственно, она проживает. На Гоа она не только отдыхала от своей деятельности, но и торговала запрещенными средствами. Об этом стало известно в прошлом году.
Ее клиентами были иностранцы. Для удобства и «кайфа» спортсменка также обустроила дома кальянную. Приезжие могли сразу же там употреблять наркотики, сообщил представитель Бюро по контролю наркотиков.
По итогу Варганова попала в руки полицейских. Ее партнеров также арестовали, но чуть позже. У задержанных забрали все, что нашли: наркотики и деньги в разных валютах. Именитую пловчиху позже отпустили под залог (кто внес деньги до сих пор неизвестно, есть информация, что люди из наркокартеля), однако на этом ее история не кончилась.
После этого Светлана пропала. Есть вероятность, что она все еще на территории Индии, в бегах, потому что, пока идет следствие, подозреваемая не может покинуть страну. Это объяснил представитель генконсульства РФ в Мумбаи.
Отметим, что за преступление, связанное с наркотическими веществами, можно выплатить штраф. Первостепенную роль играет все же вес обнаруженного. Фигурантам по делу о наркотиках грозит срок от 6 месяцев до 20 лет.