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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

Очередной сюрприз: после заморозков в России может быть засуха

Очередной сюрприз: после заморозков в России может быть засуха

24 мая 2024, 10:02
Фото: Город55
В 2024 году весна оказалась достаточно непредсказуемой. Холод, снег, заморозки. Однако есть еще одна важная деталь — отсутствие дождей. Чего ждать от погоды россиянам в ближайший месяц? Читайте подробности в материале Города55.

Как оказалось, с марта по апрель в некоторых регионах выпало от 25 до 50% осадков от двухмесячной нормы. Об этом пишут «Новые Известия» со ссылкой на Гидрометцентр. Сухая погода после заморозков установилась в южной части России.

«Засуха наступает, когда все растения перестают вегетировать. Есть несколько фаз: фаза цветка, ваза пожелтения листа, фаза стекания зерен — пока ничего этого нет. О засухе можно будет говорить в начале июня в случае, если до середины июня не видно осадков, и май засушливый, — объяснил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что до 10 июня антициклоны определяют характер погоды. Если осадки будут, то очень редко и не во всех регионах.

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