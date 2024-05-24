Очередной сюрприз: после заморозков в России может быть засуха

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как оказалось, с марта по апрель в некоторых регионах выпало от 25 до 50% осадков от двухмесячной нормы. Об этом пишут «Новые Известия» со ссылкой на Гидрометцентр. Сухая погода после заморозков установилась в южной части России.
«Засуха наступает, когда все растения перестают вегетировать. Есть несколько фаз: фаза цветка, ваза пожелтения листа, фаза стекания зерен — пока ничего этого нет. О засухе можно будет говорить в начале июня в случае, если до середины июня не видно осадков, и май засушливый, — объяснил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что до 10 июня антициклоны определяют характер погоды. Если осадки будут, то очень редко и не во всех регионах.