В омской «Птичьей гавани» установят 25 арт-объектов с изображением птиц из мозаики

Многие участники уже завершили свои работы, на них можно посмотреть в официальной группе фестиваля. Открытие мозаичного ансамбля состоится 26 июля природном парке «Птичья гавань». Кроме того, на открытии начнется работа над центральной мозаичной композицией, в ее создании смогут принять участие все желающие.