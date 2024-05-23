В омской «Птичьей гавани» установят 25 арт-объектов с изображением птиц из мозаики

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Скоро в омском парке «Птичья гавань» появятся 25 арт-объектов с изображением птиц, которые обитают в регионе. Все работы выполнены из мозаики в рамках всероссийского фестиваля «Омские птицы», арт-объекты создавали художники-мозаичисты со всей страны.
Многие участники уже завершили свои работы, на них можно посмотреть в официальной группе фестиваля. Открытие мозаичного ансамбля состоится 26 июля природном парке «Птичья гавань». Кроме того, на открытии начнется работа над центральной мозаичной композицией, в ее создании смогут принять участие все желающие.