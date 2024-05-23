Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

В омской «Птичьей гавани» появятся 25 арт-объектов с изображением птиц

В омской «Птичьей гавани» установят 25 арт-объектов с изображением птиц из мозаики

23 мая 2024, 11:26
Фото: Всероссийский фестиваль мозаики «Омские птицы»

В омской «Птичьей гавани» появятся 25 арт-объектов с изображением птиц

Работы выполняют художники-мозаичисты со всей России, открытие мозаичного ансамбля состоится 26 июля.

Скоро в омском парке «Птичья гавань» появятся 25 арт-объектов с изображением птиц, которые обитают в регионе. Все работы выполнены из мозаики в рамках всероссийского фестиваля «Омские птицы», арт-объекты создавали художники-мозаичисты со всей страны.

Многие участники уже завершили свои работы, на них можно посмотреть в официальной группе фестиваля. Открытие мозаичного ансамбля состоится 26 июля природном парке «Птичья гавань». Кроме того, на открытии начнется работа над центральной мозаичной композицией, в ее создании смогут принять участие все желающие.

Фото: Всероссийский фестиваль мозаики «Омские птицы»
Необычны для Сибири. На север Омской области прилетели птицы из Красной книги
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Птичья гавань#Птица#Птицы#Редкие птицы#Всероссийский фестиваль мозаики#Омские птицы#Мозаика
Подпишитесь
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
Сегодня, 03:28
Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза
Сегодня, 02:52
«Тропки на наливайки протоптаны». В Омске ограничат продажу алкоголя в жилых домах
Сегодня, 06:41
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
Сегодня, 06:12
«Запредельно много». Омские депутаты раскритиковали новый размер штрафа для «зайцев»
Сегодня, 08:00
«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
Вчера, 12:50
"