Необычны для Сибири. На север Омской области прилетели птицы из Красной книги

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
На реку Аркарка в Тарском районе Омской области прилетели редкие птицы, занесенные в Красную книгу — малые бакланы. Сообщение об этом появилось в новостной группе «Тара360º» в соцсети, местные жители удивились таким гостям.
Автор публикации отмечает, что этот вид птиц необычен для Сибири и впервые встретился на территории региона. Сейчас численность вида сокращается, этому способствуют разные факторы, в частности, гибель в рыболовных сетях.
«Очень хочется, чтобы люди осознанно подходили к потреблению природных ресурсов и не вредили экосистеме водоемов», — надеется тарчанин.