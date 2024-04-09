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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Иллюстрация

Необычны для Сибири. На север Омской области прилетели птицы из Красной книги

9 апреля 2024, 13:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

На север Омской области прилетели редкие птицы из Красной книги

На реку Аркарка, которая протекает в Тарском районе, прилетели редкие птицы — малые бакланы.

На реку Аркарка в Тарском районе Омской области прилетели редкие птицы, занесенные в Красную книгу — малые бакланы. Сообщение об этом появилось в новостной группе «Тара360º» в соцсети, местные жители удивились таким гостям.

Автор публикации отмечает, что этот вид птиц необычен для Сибири и впервые встретился на территории региона. Сейчас численность вида сокращается, этому способствуют разные факторы, в частности, гибель в рыболовных сетях.

«Очень хочется, чтобы люди осознанно подходили к потреблению природных ресурсов и не вредили экосистеме водоемов», — надеется тарчанин.
Фото: Тара360º | Новости Тары / Скриншот
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