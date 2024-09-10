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Птичья гавань

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«Не убивайте их»: квартиры омичей заполонили летучие мыши
10 сентября, 07:12
В Омске за 15 млн подрядчики отремонтируют подземный переход у парка Победы
27 августа, 05:42
«Газпромнефть-СМ» запустила в парке «Птичья гавань» серию интерактивных экскурсий
26 августа, 06:50
Нашествие морских птиц, смена кадров в «Кедре» и затопление автобуса. Омск сегодня
16 июля, 14:34
2023
Утки под ударом. В омском парке «Птичья гавань» нашли ядовитое вещество в воздухе
16 августа 2023, 08:08
Халатность охранника. Чиновники объяснили отключение света в омской «Птичьей гавани»
На минувших выходных омичи сообщили об отсутствии освещения в природном парке в часы работы.
13 февраля 2023, 04:52

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