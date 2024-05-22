Вопреки закону. Омская прокуратура помогла пенсионеру получить ортопедическую обувь

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Омская прокуратура провела проверку после обращения 73-летнего пенсионера-инвалида.
Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина неоднократно обращался в отделение Фонда пенсионного и социального страхования и просил выдать ортопедическую обувь, однако его обращения игнорировали.
Чтобы восстановить права омича, прокуратура внесла представление управляющему отделения, после чего пенсионер получил необходимую обувь.