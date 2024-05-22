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Вопреки закону. Омская прокуратура помогла пенсионеру получить ортопедическую обувь

22 мая 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
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Омская прокуратура помогла пенсионеру получить ортопедическую обувь

Фонда пенсионного и социального страхования игнорировал просьбы омича выдать ему необходимую ортопедическую обувь, проблема решилась только после вмешательства прокуратуры.

Омская прокуратура провела проверку после обращения 73-летнего пенсионера-инвалида.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина неоднократно обращался в отделение Фонда пенсионного и социального страхования и просил выдать ортопедическую обувь, однако его обращения игнорировали.

Чтобы восстановить права омича, прокуратура внесла представление управляющему отделения, после чего пенсионер получил необходимую обувь.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Инвалиды#Прокурор#Новости#Инвалидность#Проверка прокуратуры#Инвалид
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