Все участники отбора на программу «Время героев» получат возможность пройти обучение

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Участникам, завершившим отборочные мероприятия программы «Время героев», выдали отчеты о результатах участия в отборе. Обучение первых 83 участников, показавших самые высокие результаты на тестировании и отобранных на программу, начнется уже 27 мая. Программа, напомним, реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». С таким поручением выступил президент Владимир Путин.
«В июне на заседании Общественного совета мы рассмотрим кандидатуры, которые также будут зачислены в очные группы обучения. Более того, всем тем участникам отбора, кто не попадет на очное обучение, будет предложена возможность пройти другие управленческие образовательные программы в дистанционном формате. Таким образом каждый участник получит возможность поучиться на той программе, которая в наибольшей мере соответствует его навыкам и компетенциям», — отметил ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Среди первых зачисленных на программу 83 участников 20 человек являются Героями России. По мнению члена общественного совета программы «Время героев» Вячеслава Бочарова, участникам можно доверить самые ответственные задачи.
«Уникальность нынешней ситуации в том, что сотни и тысячи военных, прошедших специальную военную операцию, придут в систему государственного управления. Причем на все уровни — с верху до низу. Уверена, это принесет огромную пользу стране», — подчеркнула журналист Ирина Куксенкова.
Добавим, что участники спецоперации, которые зарегистрировались, но не прошли тестирование из-за участия в боевых действиях, смогут сделать это центрах оценки. Они работают в филиалах президентской академии в 45 российских городах. Тестирование продлится до конца 2024 года.
Набор на программу «Время героев» продолжается. Работу с участниками и ветеранами спецоперации обещают сделать постоянной.