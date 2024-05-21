Все участники отбора на программу «Время героев» получат возможность пройти обучение

Добавим, что участники спецоперации, которые зарегистрировались, но не прошли тестирование из-за участия в боевых действиях, смогут сделать это центрах оценки. Они работают в филиалах президентской академии в 45 российских городах. Тестирование продлится до конца 2024 года.