В Омске с бесплатным концертом выступит известная на всю Россию группа

Известно, что хедлайнером фестиваля станет дуэт из Омска «5УТРА». Кроме того, выступить перед омичами в качестве главных гостей позвали дуэт NEMIGA. Также желающие смогут поучаствовать в танцевальном мастер-классе. Его проведет победитель шоу «Танцы на ТНТ» Антон Пануфник.