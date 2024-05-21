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Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

В Омске с бесплатным концертом выступит известная на всю Россию группа

В Омске с бесплатным концертом выступит известная на всю Россию группа

21 мая 2024, 19:13
Фото: Город55
В преддверии весны в городе состоится большой праздник. На него пригласят популярную поп-группу и победителя масштабного танцевального шоу. Подробности — в материале Города55.

В это воскресенье, 26 мая, в центре города дадут большой бесплатный концерт. Пожалуй, в афише Омска на текущей неделе это самое яркое событие.

Звезды выступят в рамках фестиваля молодежных культур «Химия движения!». Его организуют на базе Сибирского кадетского корпуса по улице Ленина, 26.

Известно, что хедлайнером фестиваля станет дуэт из Омска «5УТРА». Кроме того, выступить перед омичами в качестве главных гостей позвали дуэт NEMIGA. Также желающие смогут поучаствовать в танцевальном мастер-классе. Его проведет победитель шоу «Танцы на ТНТ» Антон Пануфник.

Помимо этого в программе мероприятия есть много чего другого интереснгоо. Будет, к слову, танцевальный конкурс между лучшими городскими командами. На площадке кадетского корпуса также смонтируют интерактивные площадки.

Всех будут ждать к 13:00. Попасть на фестиваль и бесплатный концерт в Омске сможет любой желающий.

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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Музыка#Омск#Омская область#Музыканты#Россия#Фестиваль#Новости#Концерт#Кадетский корпус#Бесплатный концерт
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