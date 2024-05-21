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Published Сегодня, 21:23

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Сердечники в зоне риска: еще одна магнитная буря ударит по Земле в мае

Сердечники в зоне риска: еще одна магнитная буря ударит по Земле в мае

20 мая 2024, 21:23
Фото: Город55
Майские магнитные бури более менее стихли. Последняя активность на Солнце заставила волноваться земную магнитосферу 20 мая. Астрономы оценили мощность последней бури в G1 (слабая). Когда ждать следующих магнитных бурь? Подробности — в материале Города55.

Расписание магнитных бурь на май и июнь

По данным представителей Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, последняя магнитная буря активизировалась приблизительно в 15:00. Она длилась шесть часов, закончившись в 21:00. До утра магнитосфера еще будет возбужденной, но колебания ожидаются незначительными.

Согласно расписанию магнитных бурь по дням, геомагнитный фон повысится 24 и 27 мая. Сильных магнитных бурь в эти дни астрономы не прогнозируют, однако метеочувствительные люди могут ощутить на себе изменения.

Вероятность новых магнитных бурь будет выше 1 и 2 июня, а также в период с 9 по 11 число. По оценке ученых, магнитная буря мощностью G1 случится 16 июня.

Влияние магнитных бурь на человека

Защиты от космического явления не существует, говорят медицинские эксперты. Под влияние магнитных бурь попадают метеозависимые люди. Так, например, возбуждение магнитного поля Земля действует на пациентов с ослабленным организмом. В частности речь идет о людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В дни магнитных бурь лучше отдыхать, сбалансированно питаться и заниматься физической активностью, советуют врачи.

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