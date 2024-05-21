Сердечники в зоне риска: еще одна магнитная буря ударит по Земле в мае

По данным представителей Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, последняя магнитная буря активизировалась приблизительно в 15:00. Она длилась шесть часов, закончившись в 21:00. До утра магнитосфера еще будет возбужденной, но колебания ожидаются незначительными.