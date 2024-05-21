Сердечники в зоне риска: еще одна магнитная буря ударит по Земле в мае

Posted Сегодня, 21:23
Published Сегодня, 21:23
Modified Сегодня, 21:25
Updated Сегодня, 21:25
По данным представителей Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, последняя магнитная буря активизировалась приблизительно в 15:00. Она длилась шесть часов, закончившись в 21:00. До утра магнитосфера еще будет возбужденной, но колебания ожидаются незначительными.
Согласно расписанию магнитных бурь по дням, геомагнитный фон повысится 24 и 27 мая. Сильных магнитных бурь в эти дни астрономы не прогнозируют, однако метеочувствительные люди могут ощутить на себе изменения.
Вероятность новых магнитных бурь будет выше 1 и 2 июня, а также в период с 9 по 11 число. По оценке ученых, магнитная буря мощностью G1 случится 16 июня.
Защиты от космического явления не существует, говорят медицинские эксперты. Под влияние магнитных бурь попадают метеозависимые люди. Так, например, возбуждение магнитного поля Земля действует на пациентов с ослабленным организмом. В частности речь идет о людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
В дни магнитных бурь лучше отдыхать, сбалансированно питаться и заниматься физической активностью, советуют врачи.