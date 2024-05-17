Пострадавшим от паводка жителям Усть-Ишима начали зачислять первые компенсации

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Виталий Хоценко рассказал, что первые 145 пострадавших от паводка в Усть-Ишиме получили финансовую компенсацию.
Размер одной выплаты — 10 000 рублей, эта сумма предназначена для трат на первоочередные нужды. Оценка ущерба и подсчет компенсаций по потере имущества начнется после схода воды.
«Формирование списка пострадавших ведется в непрерывном режиме. На данный момент от жителей принято более 2 тысяч заявлений. Работу продолжаем», — сообщил Виталий Хоценко.
Ранее Город55 писал о качестве воды в населенных пунктах, подверженных паводку. В ходе проверки Роспотребнадзор не выявил нарушений, все пробы соответствовали норме. Несмотря на это, медики продолжают вакцинировать население против вирусного гепатита А и дизентерии.