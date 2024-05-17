Пострадавшим от паводка жителям Усть-Ишима начали зачислять первые компенсации

Ранее Город55 писал о качестве воды в населенных пунктах, подверженных паводку. В ходе проверки Роспотребнадзор не выявил нарушений, все пробы соответствовали норме. Несмотря на это, медики продолжают вакцинировать население против вирусного гепатита А и дизентерии.