ГК «Титан» представила проекты импортозамещения в химии на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров группы компаний «Титан», выступил с докладом на пленарной сессии «Возможности будущего: технологическое лидерство в промышленности» — основной темой спикера стали вопросы работы над технологическим суверенитетом России, в котором химическая промышленность занимает одну из ведущих ролей. Отметим, что пленарная сессия проводится в рамках Недели технологического лидерства, стартовавшей 14 мая на выставке-форуме «Россия».
«Инвестиционные проекты компании соответствуют национальным целям развития страны до 2030 года в части обеспечения технологический независимости и формирования новых рынков. Сегодня мы реализуем семь импортозамещающих проектов по мало- и среднетоннажной химии, которые запустим до 2027 года. Три из них мы введем в опытно-промышленное производство в 2024 году — это изофорон, метионин и полибутилентерефталат, а также в промышленное производство полиизобутилен. Создание новых производств и технологий по базовым продуктам химии позволит отечественным компаниям повысить конкурентоспособность и обеспечит лидерство нашей страны по целому спектру отраслей экономики, от фармацевтики до автомобилестроения» — отметил Михаил Сутягинский.
Как стало известно из доклада, ГК «Титан» намерена до 2030 года запустить сразу несколько крупных производств, оказывающих решающее влияние на промышленность всей страны — например, в 2025 году планируется запустить в работу завод по производству силикагелей и силиказолей. По данным Минпромторга, от этих продуктов зависит развитие 13 отраслей экономики и больше 34 направлений производства — из-за чего их включили в перечень приоритетной продукции.
В 2026 году компания запустит производство ПЭТ и ПБТ в Пскове: эти материалы очень важны для технологических процессов в медицине, электронике, судостроении, автомобилестроении и судостроении и даже в производстве шинного корда, а значит отечественные компании смогут увеличить объемы выпуска в этих отраслях производства.
Кроме того, в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию завод по производству технологического кремния — государственная экологическая экспертиза одобрила инициативу, но пока специалисты ведут проработку технической части проекта.
Также ГК «Титан» приступила в 2024 году к реализации в Омской области капиталоемкого проекта «ЭП-600», рассчитанного на производство дефицитных химических продуктов — предполагается, что уже к 2030 году проект сможет в полном объеме удовлетворить нужны внутреннего рынка подобных материалов.
Некоторые инновации, важные для химического производства, тоже запланированы к реализации уже в этом году: например, первого в России опытного производства систем проточного микрореакторного синтеза. На сегодняшний день, пуско-наладочные работы в Центре микрофлюидных технологий компании близки к завершению — и, между прочим, все его оборудование востребовано в медицине, фармацевтике, химической промышленности и других сферах.
Группа компаний большое внимание уделяет сотрудничеству с ведущими научными центрами страны: в 2022 году было подписано соглашение о реализации комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла с ведущими научными организациями страны. Соглашение необходимо для внедрения самых передовых отечественных научных разработок для создания экологически безопасных промышленных производств необходимых высокотехнологичных химических продуктов, важных для многих отраслей промышленности.
Также в ГК «Титан» развивают и собственные инжиниринговые центры, занимающиеся разработкой и интеграцией в производство современной полимерной продукции. Кроме того, в таких центрах ведется обучение технических специалистов. В настоящее время такой инновационный кластер уже успешно функционирует в Омске, а вскоре подобный центр появится на базе производственной площадки завода «Титан-Полимер» в Пскове — этот вопрос пока находится в проработке. Что немаловажно, такие центры станут частью экосистемы технологического развития в химии.
Отметим, что ГК «Титан» — один из крупнейших промышленных холдингов в России, занимается производством продуктов нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики страны, а также выпуском и переработкой сельскохозяйственной продукции.