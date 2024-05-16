ГК «Титан» представила проекты импортозамещения в химии на выставке «Россия»

Также в ГК «Титан» развивают и собственные инжиниринговые центры, занимающиеся разработкой и интеграцией в производство современной полимерной продукции. Кроме того, в таких центрах ведется обучение технических специалистов. В настоящее время такой инновационный кластер уже успешно функционирует в Омске, а вскоре подобный центр появится на базе производственной площадки завода «Титан-Полимер» в Пскове — этот вопрос пока находится в проработке. Что немаловажно, такие центры станут частью экосистемы технологического развития в химии.