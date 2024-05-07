«Титан» обсудил возможности промышленной кооперации с Беларусью

В ГК «Титан» прошла встреча с делегацией из Беларуси. На совещании обсуждали сотрудничество между союзным государством и нефтехимическим комплексом Омской области. Показали производство, рассказали об инвестиционных проектах компании и стратегии развития холдинга.

В ГК «Титан» состоялась рабочая встреча с делегацией из Республики Беларусь. Организатором мероприятия выступило правительство Омской области. рабочая встреча с делегацией Республики Беларусь Фото: Пресс-служба ГК «Титан» В программе визита делегации из Беларуси запланированы встречи на уровне правительства региона, посещение крупных предприятий и обмен опытом регионального развития. «Торгово-экономические отношения с белорусскими предприятиями компания ведет уже много лет, и в дальнейшем мы заинтересованы в увеличении объемов поставок нашей продукции на рынок Беларуси и выстраивании новых производственных цепочек. Рабочая встреча дала возможность лучше понять экспортный и импортный потенциал обеих стран, обсудить вопросы логистики», — отметил Михаил Сутягинский, председатель совета директоров ГК «Титан». рабочая встреча с делегацией Республики Беларусь Фото: Пресс-служба ГК «Титан» Андрей Шпиленко, заместитель председателя правительства Омской области, подчеркнул важность развития партнерских отношений с дружественным государством. Он выделил ключевые области, в которых стороны могут плодотворно сотрудничать. «Омскую область и Республику Беларусь объединяет давняя дружба. Сегодня руководство ГК „Титан“ продемонстрировало широкий спектр производственных возможностей. Работа в кооперации позволит российским и белорусским промышленникам и ученым тесно работать, обмениваться технологиями и опытом в сфере переработки продукции нефтехимии», — заявил Шпиленко. Напомним, что «Титан» — крупнейший промышленный холдинг в России. Он занимается производством продуктов нефтехимии, а также выпуском и переработкой сельхозпродукции. «Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве Узнать подробнее