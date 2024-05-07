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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

рабочая встреча с делегацией Республики Беларусь

«Титан» обсудил возможности промышленной кооперации с Беларусью

7 мая 2024, 09:20
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
рабочая встреча с делегацией Республики Беларусь
В ГК «Титан» прошла встреча с делегацией из Беларуси. На совещании обсуждали сотрудничество между союзным государством и нефтехимическим комплексом Омской области. Показали производство, рассказали об инвестиционных проектах компании и стратегии развития холдинга.

В ГК «Титан» состоялась рабочая встреча с делегацией из Республики Беларусь. Организатором мероприятия выступило правительство Омской области.

рабочая встреча с делегацией Республики Беларусьрабочая встреча с делегацией Республики Беларусь
рабочая встреча с делегацией Республики Беларусь
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»

В программе визита делегации из Беларуси запланированы встречи на уровне правительства региона, посещение крупных предприятий и обмен опытом регионального развития.

«Торгово-экономические отношения с белорусскими предприятиями компания ведет уже много лет, и в дальнейшем мы заинтересованы в увеличении объемов поставок нашей продукции на рынок Беларуси и выстраивании новых производственных цепочек. Рабочая встреча дала возможность лучше понять экспортный и импортный потенциал обеих стран, обсудить вопросы логистики», — отметил Михаил Сутягинский, председатель совета директоров ГК «Титан».
рабочая встреча с делегацией Республики Беларусьрабочая встреча с делегацией Республики Беларусь
рабочая встреча с делегацией Республики Беларусь
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»

Андрей Шпиленко, заместитель председателя правительства Омской области, подчеркнул важность развития партнерских отношений с дружественным государством. Он выделил ключевые области, в которых стороны могут плодотворно сотрудничать.

«Омскую область и Республику Беларусь объединяет давняя дружба. Сегодня руководство ГК „Титан“ продемонстрировало широкий спектр производственных возможностей. Работа в кооперации позволит российским и белорусским промышленникам и ученым тесно работать, обмениваться технологиями и опытом в сфере переработки продукции нефтехимии», — заявил Шпиленко.

Напомним, что «Титан» — крупнейший промышленный холдинг в России. Он занимается производством продуктов нефтехимии, а также выпуском и переработкой сельхозпродукции.

«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве
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