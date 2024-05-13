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Красноярцы Шнайдеры поменяли директора в своей омской фирме

В крупной омской фирме, принадлежащей Шнайдерам, снова сменился директор

13 мая 2024, 09:01
Фото: 1MI

Красноярцы Шнайдеры поменяли директора в своей омской фирме

Теперь компанией «Торгсервис 55» руководит Наталья Казачек.

В обществе с ограниченной ответственностью «Торгсервис 55», прописанном в Омске на улице Звездова, сменилось начальство. Еще 7 мая фирмой руководила Неля Куртукова, назначенная в октябре 2023 года, но теперь пост директора заняла Наталья Казачек.

«Торгсервис» — крупное предприятие с годовой выручкой, превышающей 5 млрд рублей. Оно занимается оптовой неспециализированной торговлей и принадлежит семье Шнайдер из Красноярского края: Сергей Иванович, Андрей Иванович и Иван Иванович Шнайдеры владеют в общей сложности 92,5% уставного капитала.

Стоит отметить, что Неля Куртукова остается директором ООО «Торгсервис 142», зарегистированном в Новокузнецке. Эта компания с годовой выручкой больше 2 млрд рублей занимается розничной торговлей, и список ее учредителей почти идентичен списку учредителей «Торгсервиса 55». Отличие только одно, но существенное: в качестве основного бенефициара с 53,5% уставного капитала Сергея Ивановича Шнайдера заменяет Валентина Эммануиловна Шнайдер.

Наталья Казачек до своего назначения в «Торгсервис 55» не была официально связана с какими-либо бизнес-активами.

В крупной омской фирме, принадлежащей красноярцам Шнайдерам, сменился директор
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Смена руководства
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