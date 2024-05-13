В крупной омской фирме, принадлежащей Шнайдерам, снова сменился директор

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В обществе с ограниченной ответственностью «Торгсервис 55», прописанном в Омске на улице Звездова, сменилось начальство. Еще 7 мая фирмой руководила Неля Куртукова, назначенная в октябре 2023 года, но теперь пост директора заняла Наталья Казачек.
«Торгсервис» — крупное предприятие с годовой выручкой, превышающей 5 млрд рублей. Оно занимается оптовой неспециализированной торговлей и принадлежит семье Шнайдер из Красноярского края: Сергей Иванович, Андрей Иванович и Иван Иванович Шнайдеры владеют в общей сложности 92,5% уставного капитала.
Стоит отметить, что Неля Куртукова остается директором ООО «Торгсервис 142», зарегистированном в Новокузнецке. Эта компания с годовой выручкой больше 2 млрд рублей занимается розничной торговлей, и список ее учредителей почти идентичен списку учредителей «Торгсервиса 55». Отличие только одно, но существенное: в качестве основного бенефициара с 53,5% уставного капитала Сергея Ивановича Шнайдера заменяет Валентина Эммануиловна Шнайдер.
Наталья Казачек до своего назначения в «Торгсервис 55» не была официально связана с какими-либо бизнес-активами.