В крупной омской фирме, принадлежащей красноярцам Шнайдерам, сменился директор

Стоит отметить, что Неля Куртукова занимает пост директора еще и в ООО «Торгсервис 142», зарегистированном в Новокузнецке. Эта компания с годовой выручкой больше 2 млрд рублей занимается розничной торговлей, и список ее учредителей почти идентичен списку учредителей «Торгсервиса 55». Отличие только одно, но существенное: в качестве основного бенефициара с 53,5% уставного капитала Сергея Ивановича Шнайдера заменяет Валентина Эммануиловна Шнайдер.