В крупной омской фирме, принадлежащей красноярцам Шнайдерам, сменился директор

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В обществе с ограниченной ответственностью «Торгсервис 55», прописанном в Омске на улице Звездова, сменилось начальство. Еще 5 октября фирмой руководил Михаил Лавренов, назначенный в 2020 году, но теперь пост директора заняла Неля Куртукова.
«Торгсервис» — крупное предприятие с годовой выручкой, превышающей 5 млрд рублей. Оно занимается оптовой неспециализированной торговлей и принадлежит семье Шнайдер из Красноярского края: Сергей Иванович, Андрей Иванович и Иван Иванович Шнайдеры владеют в общей сложности 92,5% уставного капитала.
Стоит отметить, что Неля Куртукова занимает пост директора еще и в ООО «Торгсервис 142», зарегистированном в Новокузнецке. Эта компания с годовой выручкой больше 2 млрд рублей занимается розничной торговлей, и список ее учредителей почти идентичен списку учредителей «Торгсервиса 55». Отличие только одно, но существенное: в качестве основного бенефициара с 53,5% уставного капитала Сергея Ивановича Шнайдера заменяет Валентина Эммануиловна Шнайдер.