«Замена видового состава». В Омске продолжат рубить и высаживать деревья

Город55 уже писал о том, что только вдоль улицы 10 лет Октября и Сыропятского тракта планируется срубить 1300 деревьев. При этом чиновники обещают высадить около 1500. Это обещание прозвучало и на сегодняшнем заседании, так что у депутатов не осталось вопросов. Стоит отметить, что в целом обсуждение прошло спокойно.