«Замена видового состава». В Омске продолжат рубить и высаживать деревья

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
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Сегодня, 7 мая, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки был связан с озеленением: врио главы департамента архитектуры Татьяна Фролова и первый заместитель главы департамента городского хозяйства Михаил Горчаков рассказали депутатам о «развитии и строительстве скверов, бульваров, парков и других озелененных пространств» в текущем году.
По словам Фроловой, «развитие и строительство» ведутся, так что в течение ближайших лет общая площадь озелененной территории должна увеличиться до 1303 гектаров. Горчаков рассказал, что масштабные работы запланированы и на 2024 год: будут рубить одни деревья и сажать другие.
— Запланирована замена видового состава, — уточнил чиновник. — Акцент сделан на гостевом маршруте, где в 2024 году планируется посадка более 500 деревьев с заменой 400 деревьев. Кроме того, будут посадки в скверах, парках. За весну уже высажено 500 деревьев, осенью планируется высадить еще 2500…
У депутата Сергея Дроздова возник вопрос о том, почему вырубается масса деревьев вдоль улицы 10 лет Октября и вдоль Черлаского тракта (депутат назвал это полноценной «лесозаготовкой»). Присутствовавший на заседании замглавы депстроя Михаил Сизов объяснил, что в обоих случаях расширяют дорогу.
Город55 уже писал о том, что только вдоль улицы 10 лет Октября и Сыропятского тракта планируется срубить 1300 деревьев. При этом чиновники обещают высадить около 1500. Это обещание прозвучало и на сегодняшнем заседании, так что у депутатов не осталось вопросов. Стоит отметить, что в целом обсуждение прошло спокойно.
Депутаты проголосовали за то, чтобы принять доклад представителей администрации к сведению. Теперь этот вопрос включат в повестку ближайшего пленарного заседания.