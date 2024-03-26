В Омске срубят 1300 деревьев из-за расширения улицы

В Омске сегодня, 26 марта, прошло очередное заседание комиссии по сносу и обрезке зеленых насаждений. Один из пунктов повестки был связан с работами по расширению автомобильной дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту: строители считают необходимым срубить множество деревьев в зоне строительства.