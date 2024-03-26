В Омске срубят 1300 деревьев из-за расширения улицы

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Омске сегодня, 26 марта, прошло очередное заседание комиссии по сносу и обрезке зеленых насаждений. Один из пунктов повестки был связан с работами по расширению автомобильной дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту: строители считают необходимым срубить множество деревьев в зоне строительства.
В повестке фигурирует «согласование работ по сносу 1298 единиц переросшего порослевого возобновления тополя, ивы, клена, яблони». Поскольку земля находится в муниципальной собственности, а сносить поросль будет муниципальное учреждение УДХБ, компенсировать вырубки необязательно.
— Это в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» — уточнил присутствовавший на заседании заместитель главы департамента строительства Михаил Сизов. — Мы проведем уширение автодороги с 2 до 4-6 полос. от границ города условно до Бауцентра. Это первый этап, а в следующем году будет второй — от путепровода до Бауцентра.
По словам Сизова, проект строительства предусматривает благоустройство, но высадка заново большого количества деревьев невозможна.
— Минимальные насаждения предусмотрены, но ничего глобального там нет, — объяснил чиновник. — У нас ограниченные объемы финансирования, и техническое решение такого не предусматривает. Где обочина — там не посадить дерево.
У присутствующих все же остались вопросы.
— Очень много деревьев предлагается снести, — робко возразил один из членов комиссии. — Какие-то наверняка можно оставить…
Замдиректора депстроя на это ответил, что авторы проекта старались сохранить зеленый фонд по максимуму.
— Мы учитывали минимальные границы, — рассказал Сизов. — Ни одного лишнего дерева мы не срубаем. Необходимо обеспечить безопасность движения на расширенной дороге — и видимость, и чтобы ветки не падали.
Глава комиссии Михаил Горчаков пообещал, что УДХБ все же высадит вдоль Сыропятского тракта и улицы 10 лет Октября 1500 деревьев и порядка 15 тысяч кустарников.
Напомним: комиссия по сносу и обрезке на каждом заседании одобряет вырубку множества деревьев в связи со строительством разных объектов или решениями об аварийности. В ряде случаев предусмотрены компенсационные высадки. При этом регулярно появляются данные о том, что существенная часть саженцев гибнет.