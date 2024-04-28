Пуск отложен. Популярный фонтан в омском парке 30-летия ВЛКСМ включат позже обычного

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Пресс-служба городских ПКиО предупредила омичей, что один из самых красочных фонтанов города, «Холодушка», вернется к работе позже, чем предполагалось.
Как сообщается, пусконаладочные работы после зимнего сезона пришлось отложить из-за строительства детской площадки в непосредственной близости к фонтану. Но, вместе с тем, представители парка пообещали форсировать все работы на детской площадке, чтобы поскорее запустить фонтан в эксплуатацию.
Напомним, светомузыкальный фонтан «Холодушка» появился в Омске в 2021 году, а последний раз его работу вынужденно ограничивали летом прошлого года: