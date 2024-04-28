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Пуск отложен. Популярный фонтан в омском парке 30-летия ВЛКСМ включат позже обычного

28 апреля 2024, 10:44
Фото: 1MI
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В омском парке отложили пуск фонтана «Холодушка»

Необходимые работы пришлось отложить из-за строительства детской площадки.

Пресс-служба городских ПКиО предупредила омичей, что один из самых красочных фонтанов города, «Холодушка», вернется к работе позже, чем предполагалось.

Как сообщается, пусконаладочные работы после зимнего сезона пришлось отложить из-за строительства детской площадки в непосредственной близости к фонтану. Но, вместе с тем, представители парка пообещали форсировать все работы на детской площадке, чтобы поскорее запустить фонтан в эксплуатацию.

Напомним, светомузыкальный фонтан «Холодушка» появился в Омске в 2021 году, а последний раз его работу вынужденно ограничивали летом прошлого года:

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Строительство#Детская площадка#Новости#Фонтан#ПКиО#Холодушка
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