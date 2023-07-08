В омском парке на два дня отменили световое водное шоу по техническим причинам

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Омске в парке имени 30-летия ВЛКСМ отменили световое шоу по техническим причинам. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили в паблике «Городские парки|Омск» ВКонтакте.
«Уважаемые гости нашего парка, сегодня и завтра, 08-09.07.2023. Световое шоу с 21.00 до 22.00 на фонтане „Холодушка“ по техническим причинам работать не будет», — говорится в сообщении.
Сам фонтан при этом будет работать.
Светомузыкальный фонтан в Парке культуры и отдыха появился в 2021 году. Он работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Светомузыкальное шоу начинается в 21:00 и идет в течение часа.