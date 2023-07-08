Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Изображение материала

В омском парке на два дня отменили световое водное шоу по техническим причинам

8 июля 2023, 11:53
Фото: 1MI
Иллюстрация
Сам фонтан при этом будет работать.

В Омске в парке имени 30-летия ВЛКСМ отменили световое шоу по техническим причинам. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили в паблике «Городские парки|Омск» ВКонтакте.

«Уважаемые гости нашего парка, сегодня и завтра, 08-09.07.2023. Световое шоу с 21.00 до 22.00 на фонтане „Холодушка“ по техническим причинам работать не будет», — говорится в сообщении.

Сам фонтан при этом будет работать.

Светомузыкальный фонтан в Парке культуры и отдыха появился в 2021 году. Он работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Светомузыкальное шоу начинается в 21:00 и идет в течение часа.

Фонтан в омском сквере напротив ОмГУПСа собираются отремонтировать в 2024 году
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Фонтан#Фонтаны#Шоу#Парк#Парк 30-летия ВЛКСМ#Общество#Город
Подпишитесь
682 млн на команду. Стало известно, сколько будут получать хоккеисты «Авангарда»
Сегодня, 06:39
Объяснение не принимается. Застройщик школы в Омске получил предписание от прокурора
Сегодня, 10:14
«Только мусор и пленка на воде». Омичи заметили масляные пятна на Оми и Иртыше
Сегодня, 08:26
Зарплата от 39 до 42 тысяч. В омском правительстве ищут специалистов по госзакупкам
Сегодня, 09:13
Омский Росздравнадзор остался без директора
Сегодня, 03:38
Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время
Вчера, 08:07